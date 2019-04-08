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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Как Украина голосовала в первом туре президентских выборов: интересные факты

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      Как Украина голосовала в первом туре президентских выборов
      Как Украина голосовала в первом туре президентских выборов / Коллаж 24 канала

      31 марта прошел первый тур президентских выборов 2019 года. Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола и официальным результатам лидером стал Владимир Зеленский, следующую позицию занял Петр Порошенко.

      Результаты опроса на выходе из избирательных участков позволяют проанализировать особенности голосования различных групп населения, говорится на официальном сайте Фонда "Демократические инициативы".

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      Кто является лидерами по регионам?

      Победителем почти во всех регионах стал Владимир Зеленский. Лишь на западе Украины первое место занял Петр Порошенко (25,5%), а уже дальше – Владимир Зеленский (22%), Юлия Тимошенко (18%), Анатолий Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%), Игорь Смешко (5%) и Руслан Кошулнский (4%).

      Как голосовали жители разных населенных пунктов?

      В населенных пунктах разного типа лидирует тоже Владимир Зеленский. Больше всего кандидат имеет приверженность в городах с населением от 100 тысяч жителей, а меньше всего – в селах. В областных центрах больше всего голосов собрал Зеленский (31,5%), далее идут Порошенко (21%), Тимошенко (12%). А вот Ляшко в областных центрах поддержали лишь 1,4% избирателей. Интересно, что Юлия Тимошенко и Олег Ляшко получили свой лучший результат в селах.

      Какой была явка на президентских выборах 31 марта:

      явка вибори президента

      Как голосовали женщины и мужчины?

      Мужчины преобладают среди избирателей только двух кандидатов: Гриценко (53%) и Кошулинского (52%).

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      Однако и мужчины, и женщины, как правило, отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%). Петра Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин), как и Анатолия Гриценко. Кандидатку Юлию Тимошенко поддержали больше женщин, чем мужчин (15% женщин и 13% мужчин). Также многие женщины поддержали Шевченко, Вилкула, Ляшко и Бойко.

      Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля 2019 года. Первые результаты Национального экзит-пола будут известны уже в 20:00, а окончательные результаты – в 22:00. Национальный экзит-пол-2019 совместно проводят три социологические агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

      Как голосовали люди разных возрастных групп?

      Владимир Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей (избирателей за 60 лет). Самый молодой электорат у Владимира Зеленского (больше половины избирателей в возрасте 18-40 лет). Самый старший электорат – у Юрия Бойко (73% избирателей в возрасте 50 лет и старше). Значительная часть избирателей, которым за 50 лет, проголосовали за Тимошенко (65%), Ляшко (65%) и Смешко (64%).

      Как голосовали люди с разным уровнем образования?

      По уровню образования Владимир Зеленский является лидером во всех образовательных группах, но особенно – среди студентов. Наименьшим является преимущество Зеленского в группе избирателей с незаконченным средним образованием. Больше всего избирателей с высшим и незаконченным высшим образованием присутствуют в електоратах Смешко, Порошенко и Кошулинского, а меньше всего – среди избирателей Ляшко.

      Что такое экзит-пол?Это опрос избирателей, который проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

      екзит-пол результати президентські вибори 1 тур

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Результаты выборов президента 2019 Социологическое исследование Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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