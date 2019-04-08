Як Україна голосувала у першому турі президентських виборів: цікаві факти

31 березня минув перший тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу та офіційних результатів лідером став Володимир Зеленський, наступну позицію посів Петро Порошенко.

Результати опитування на виході з виборчих дільниць дають змогу проаналізувати особливості голосування різні груп населення, йдеться на офіційному сайті фонду "Демократичні ініціативи".

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Хто є лідерами по регіонах?

Переможцем майже в усіх регіонах став Володимир Зеленський. Лише на заході України перше місце посів Петро Порошенко (25,5%), а вже далі – Володимир Зеленський (22%), Юлія Тимошенко (18%), Анатолій Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%), Ігор Смешко (5%) та Руслан Кошулнський (4%).

Як голосували жителі різних населених пунктів?

У населених пунктах різного типу лідирує теж Володимир Зеленський. Найбільше кандидат має прихильність у містах з населенням від 100 тисяч жителів, а найменше – у селах. В обласних центрах найбільше голосів зібрав Зеленський (31,5%), далі йдуть Порошенко (21%), Тимошенко (12%). А от Ляшка у обласних центрах підтримали лише 1,4% виборців. Цікаво, що Юлія Тимошенко та Олег Ляшко отримали свій кращий результат у селах.

Якою була явка на президентських виборах 31 березня:

Як голосували жінки та чоловіки?

Чоловіки переважають серед виборців лише двох кандидатів: Гриценка (53%) та Кошулинського (52%).

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Однак і чоловіки, і жінки, як правило, віддали перевагу Володимиру Зеленському (31%). Петра Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок), як і Анатолія Гриценка. Кандидатку Юлію Тимошенко підтримали більше жінок, аніж чоловіків (15% жінок і 13% чоловіків). Також багато жінок підтримали Шевченка, Вілкула, Ляшка та Бойка.

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня 2019 року. Перші результати Національного екзит-полу будуть відомі вже о 20:00, а остаточні результати – о 22:00. Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова.

Як голосували люди різних вікових груп?

Володимир Зеленський є лідером серед виборців майже в усіх вікових групах виборців, за винятком найстаршої (виборців за 60 років). Наймолодший електорат – у Володимира Зеленського (більше половини виборців віком 18–40 років). Найстарший електорат – у Юрія Бойка (73% виборців віком 50 років і старше). Значна частина виборців, яким за 50 років, проголосували за Тимошенко (65%), Ляшка (65%) та Смешка (64%).

Як голосували люди з різним рівнем освіти?

За рівнем освіти Володимир Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, але особливо – серед студентів. Найменшою є перевага Зеленського в групі виборців з незакінченою середньою освітою. Найбільше виборців з вищою і незакінченою вищою освітою присутні в електоратах Смешка, Порошенка та Кошулинського, а найменше – серед виборців Ляшка.

Що таке екзит-пол? Це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.