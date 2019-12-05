Как украинец стал национальным героем Перу

Лима – живописная столица республики Перу на тихоокеанском побережье Южной Америки. Гуляя по улицам города, можно встретить памятник украинцу. Постамент, установленный в 2016 году, увековечил память Михаила Скибицкого – участника войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.

Биография

Михаил – выходец из дворянского рода Скибицких с Волыни. Родился в 1793 году и от родителей получил имение Веселый Кут под Киевом.

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В Петербурге выучился на инженера и мог претендовать на успешную карьеру в царской армии. Помехой стало разочарование в монархии и жажда приключений. В 20-х годах 19 века Скибицкий отправился в путешествие и за 8 месяцев добрался до Южной Америки.

Война за независимость Перу и карьера

На далеком континенте в то время бушевала война. Испанские колонии – современные Мексика, Венесуэла, Перу, Аргентина и другие – добивались независимости от Мадрида. Одним из самых ярких лидеров освободительной войны был революционер Симон Боливар. К его армии добровольцем и присоединился выходец из Украины, взяв себе псевдоним – Мигель Роля.

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9 декабря 1824 года состоялась битва, которая стала решающей в войне за независимость Перу. На плато Аякучо аргентинские, колумбийские и перуанские повстанцы сошлись в бою с армией Испанской империи. Силы испанцев преобладали, однако, благодаря умелым маневрам войско Боливара одолело противника. Роялисты подписали капитуляцию.



Битва при Аякучо

Скибицкий в этом бою получил ранение. Впоследствии за мужество и героизм в битве получил лично из рук Боливара высшую военную награду – орден "Бюст Освободителя". Как свидетельствуют документы, карьера украинца стремительно шла вверх. Почти за 10 лет он дослужился до звания подполковника инженерных войск.



Михаил Скибицкий

После смерти Боливара Михаил стал адъютантом первого президента Венесуэлы Хосе Антонио Паэса. Украинец одним из первых озвучил концепцию строительства Панамского канала, который бы соединил Тихий и Атлантический океаны. Почти век спустя эту идею воплотили в жизнь.

Возвращение на Родину

В 1831 году Михаил Скибицкий по поручению президента Венесуэлы прибывает в Париж, для того, чтобы встретиться с эмигрантами из Российской империи. От них он узнал о Польском восстании и захотел вернуться на родину, чтобы воевать, но было уже поздно. К осени 1831 года российская армия разбивает отряды националистов.

Во Франции украинец знакомится с польским поэтом Юлиушем Словацким. Тот вдохновляется рассказами о боливарианской революции и пишет романтическую поэму "к Михалу Ролю Скибицкому". В 1835 году Михаил все же вернулся, когда узнал о смерти родителей, и приехал во Львов, чтобы разделить с сестрой наследство. Там его арестовала австрийская жандармерия и экстрадировали в Российскую империю.

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По приказу российского царя Николая І был арестован на 10 лет, однако до освобождения Михаил не дожил и вскоре умер в тюремной камере.

В 2019 году Украина и Перу обменялись архивными документами, связанными с жизнью Михаила Скибицкого. По словам представителей делегации из Перу, этот акт поможет обеим странам глубже исследовать биографию личности, которая вписала свое имя в историю двух континентов.



Памятник Михаилу Скибицкому в Перу