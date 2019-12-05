Як українець став національним героєм Перу

Ліма – мальовнича столиця республіки Перу на тихоокеанському узбережжі Південної Америки. Гуляючи вулицями міста, можна натрапити на пам'ятник українцеві. Постамент, встановлений у 2016 році, увіковічив пам'ять Михайла Скибицького – учасника війни за незалежність іспанських колоній у Латинській Америці.

Біографія

Михайло – виходець із дворянського роду Скибицьких із Волині. Народився у 1793 році й від батьків отримав маєток Веселий Кут під Києвом.

Читайте також: Як онука українських емігрантів стала однією з найвпливовіших жінок Канади

У Петербурзі вивчився на інженера і міг претендувати на успішну кар'єру в царській армії. На заваді стало розчарування в монархії та жага до пригод. У 20-х роках 19 століття Скибицький вирушив у подорож і за 8 місяців дістався до Південної Америки.

Війна за незалежність Перу та кар'єра

На далекому континенті у той час вирувала війна. Іспанські колонії – сучасні Мексика, Венесуела, Перу, Аргентина та інші – домагалися незалежності від Мадрида. Одним із найяскравіших лідерів визвольної війни був революціонер Сімон Болівар. До його армії добровольцем і приєднався виходець з України, взявши собі псевдонім – Мігель Роля.

Цікаво! Винахідник з українським корінням, який став легендою аматорської авіації

9 грудня 1824 року відбулася битва, яка стала вирішальною у війні за незалежність Перу. На плато Аякучо аргентинські, колумбійські та перуанські повстанці зійшлися в бою з армією Іспанської імперії. Сили іспанців переважали, проте завдяки умілим маневрам військо Болівара здолало противника. Роялісти підписали капітуляцію.



Битва при Аякучо

Скибицький у цьому бою зазнав поранення. Згодом за мужність і героїзм у битві отримав особисто з рук Болівара найвищу військову відзнаку – орден "Бюст Визволителя". Як свідчать документи, кар'єра українця стрімко йшла вгору. Майже за 10 років він дослужився до звання підполковника інженерних військ.



Михайло Скибицький

Після смерті Болівара Михайло став ад’ютантом першого президента Венесуели Хосе-Антоніо Паеса. Українець одним із перших озвучив концепцію будівництва Панамського каналу, який би з'єднав Тихий та Атлантичний океани. Майже століття потому цю ідею втілили в життя.

Повернення на Батьківщину

У 1831 році Михайло Скибицький за дорученням президента Венесуели прибуває до Парижа, для того, щоб зустрітися з емігрантами з Російської імперії. Від них він дізнався про Польське повстання і захотів повернутися на батьківщину, щоб воювати, але було вже пізно. До осені 1831 року російська армія розбиває загони націоналістів.

У Франції українець знайомиться з польським поетом Юліушем Словацьким. Той надихається розповідями про боліваріанську революцію і пише романтичну поему "До Міхала Роля Скибицького". У 1835 році Михайло все ж повернувся, коли дізнався про смерть батьків і приїхав до Львова, щоб поділити з сестрою спадщину. Там його заарештувала австрійська жандармерія і екстрадували до Російської імперії.

До теми: Як подружжя аніматорів з України підкорило Голлівуд

За наказом російського царя Миколи І був заарештований на 10 років, проте до звільнення Михайло не дожив і згодом помер у тюремній камері.

У 2019 році Україна та Перу обмінялися архівними документами, пов'язаними із життям Михайла Скибицького. За словами представників делегації з Перу, цей акт допоможе обом країнам глибше дослідити біографію особистості, яка вписала своє ім'я в історію двох континентів.



Пам'ятник Михайлу Скибицькому у Перу