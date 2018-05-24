Как украинец стал одним из основателей известного стартапа Revolut

В Европе Revolut развивается быстрее всех финансовых сервисов – ежегодно на 700%, и это при том, что не имеет даже маркетингового отдела. Владельцы говорят, сарафанного радио им вполне хватает.

Основателем стартапа является россиянин Николай Сторонский. Путешествуя по Европе в 2013 году, он отметил, что расплачиваясь карточкой, скажем, за кофе или билеты – со счета снимают дополнительные 2 или 5%. А если пользоваться банкоматом, то комиссия могла достигать и вовсе 12%. Фактически несколько сотен евро на ветер. Николай решил это изменить, и сразу начал искать единомышленника.

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Владислав Яценко, который перед тем работал на немецкого гиганта Deutsche bank, взялся за техническую сторону дела. В марте 2015-го года команда зарегистрировала компанию. Свой стартап развивали именно в Британии, так как здесь проблема конвертации валюты наиболее острая.



Один из основателей известного стартапа Revolut

В выходные много людей летают в континентальную Европу, и, как только они приземляются на территории еврозоны, дополнительные комиссии осаждают их фунтовые счета. С картой "Револют" комиссий больше нет, а конвертируются деньги по наиболее выгодному межбанковскому курсу.

Впоследствии предложили еще один сервис – автоматическое страхование. Вот вы выехали за пределы страны – и страховая компания получила о вас информацию. Пересекли границу с родиной – страховка перестает действовать.

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Когда европейцы привыкли к "Революту", как финансовому помощнику в путешествиях, команда начала превращать его в традиционный онлайн-банк. Теперь здесь можно без комиссии конвертировать и пересылать деньги в 26-ти валютах. Если не превышать лимит в 300 долларов, то и снимать деньги с банкомата можно тоже без комиссии. Кроме того, сервис поддерживает криптовалюты и позволяет торговать ценными бумагами.



Карта Revolut

Фактически их старпап разделен на несколько команд . Каждая развивает отдельный сервис. Если что-то не получилось – идут дальше. Сравнивают этот процесс с поисками золота: роют несколько шахт и в какой-то из них точно находят золото. Конкуренции с классическими банками не боятся, считают, что некоторые из них застряли в 19 веке и просто не успевают за потребностями современных клиентов.

Молодой спартап ставит перед собой амбициозные цели – выйти на рынки США и Азии. Сейчас их команда стремительно растет. Со своего опыта Владислав рекомендует молодым специалистам не нацеливаться сразу на финансовую выгоду – поработать некоторое время за границей, подтянуть иностранные языки и искать динамичные и креативные компании.