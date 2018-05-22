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Евгений Патон – киевский инженер, который первым в мире автоматизировал сварку под флюсом

Сделано в Украине 25 Читати новину українською

Изобретение Евгения Патона станет неоценимым и во Вторую Мировую войну, и поможет восстанавливать уничтоженную страну в послевоенный период. А сам ученый станет ярким примером того, что главных карьерных успехов можно достичь и после 60 лет.

Родившись в семье консула, он мог рассчитывать на лучшее европейское образование. Остановился на мостах.

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Во-первых, абстрактные расчеты воплощались на практике в реальные конструкции. Во-вторых, понимал, что в Российской империи бескрайние просторы и огромное количество рек, поэтому его навыки будут нужны.

Диплом Дрезденского политехнического института в Петербурге не признали, поэтому инженер вынужден был пересдавать экзамены по 12 предметам, и лишь через год, в 1896-ом, начинает проектировать железнодорожные мосты. Когда молодому профессору было 34 года, его пригласили в Киевский политехнический институт. Через два года – он уже декан инженерного факультета.

Кто не учился у Патона, тот не знает жизни,
– будут говорить потом о требовательном преподавателе.

До 58 лет жизни ученого была спокойной и размеренной. Обычная поездка на инспекцию восстановленного моста станет отсчетом новых научных свершений. Патон заметил, как рабочие сваривают мелкие детали, и у него появилась идея — вместо того, чтобы скреплять части моста заклепками, их можно сваривать. Это не только облегчит конструкцию, но и существенно удешевит ее. Уже через год в стенах КПИ открывают лабораторию для исследований сварных соединений, а на ее основе в 1934 году основывают Институт электросварки.

Євген Патон із синами
Евгений Патон с сыновьями

На то время в США уже разработали технологию сварки под флюсом, и Советский Союз планировал выложить за нее несколько миллионов долларов. Патон уверяет, что его команда сама научится сваривать. Обещания сдержит и даже больше – в 1939 году первым в мире изобретет, как автоматизировать процесс. За изобретение ученый получит от Кремля 100 тысяч рублей и разделит их между сотрудниками своего института.

В 1941 году из-за приближения немецких войск институт эвакуируют на Урал. Там также расположится и харьковский завод имени Малышева, который производил Т-34 — основной боевой танк Советского Союза. Патон предложил автоматизировать сварку их панцирных корпусов. Если раньше один танк варили целый день и это требовало немалых физических сил, то теперь процесс ускорился в 6 раз и был легче для женщин, которые работали на заводе.

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На то время Патону уже 72 года, а он на личном служебном самолете посещает десятки заводов и внедряет автоматизированное сварки авиабомб и реактивных снарядов. За такую активность после завершения Второй мировой войны руководство государства подарит ученому американский автомобиль Lincoln, ведь отечественные модели для Патона ростом под 1,9 метра были слишком тесными.

Вернувшись в освобожденный Киев, ученый пытается воплотить в жизнь свою давнюю идею — проложить через Днепр цельносварной мост длиной полтора километра.

Міст Патона у Києві

Мост Патона стал первым в мире цельносварным мостом

Для начала нужно было разрушить опоры старого моста. И тут столкнулись с проблемой — как подложить в реку взрывчатку так, чтобы она не намокла. Полиэтиленовых пакетов в 1948 году еще не существовало. Пригодились трофейные немецкие презервативы. Их понадобилось аж 5 тысяч.

Металлические конструкции для моста сваривали на заводе, потом эти части перевозили в Киев и уже на месте сшивали между собой, пока в октябре 1953-ого не встала сплошная конструкция. До открытия моста Евгений Патон не дожил 3 месяца.

Теги: наука История Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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