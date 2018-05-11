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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Игорь Сикорский – киевский конструктор, чье предприятие производило больше всего вертолетов

Сделано в Украине 184 Читати новину українською

14 августа 1939 года 50-летний инженер в окружении журналистов и фотографов наконец воплотит мечту всей жизни. В изысканном костюме и шляпе сядет в открытую кабину, заведет двигатель мощностью 75 лошадиных сил и на 10 секунд поднимется в воздух. Это был первый в мире вертолет с массивным винтом над головой и рулевым на хвосте.

Будущему инженеру полеты снились еще с детства. Книги Жюля Верна, рассказы мамы о Леонардо да Винчи и привели Сикорского в Киевский политехнический институт. Именно здесь 19-летний юноша берется за создание своего первого вертолета. Дни он проводит в авиагараже КПИ, а вечером продолжает мастерить во дворе родительского дома. Обе попытки будет ожидать неудача – в то время еще не существовало легких двигателей большой мощности.

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Сикорский понимал – эти идеи нужно отложить, поэтому берется за самолеты. В 1912 С-6 Сикорского устанавливает мировой рекорд скорости – 111 км/ч. А потом ему первому в истории авиации приходит идея оборудовать самолет сразу четырьмя двигателями. Так, С-22 "Илья Муромец" станет одним из самых многочисленных бомбардировщиков Первой мировой войны.

Перший політ Сікорського на гелікоптері
Первый полет Сикорского на вертолете

Революция 1917 года заставит конструктора эмигрировать во Францию, а оттуда – в США. Среди таких же эмигрантов ему удается найти единомышленников и объявить предоплату акций будущей компании. Тогда в киевлянина больше поверил композитор Сергей Рахманинов – перечислил 5000 долларов. Собрав достаточно средств, в 1923 году основывает "Sikorsky Aero Engineering Corporation". А в августе следующего года представляет S-29-A, который мог перевезти 14 пассажиров со скоростью 130 км/ч.

Сикорский понимал, что инфраструктуры для самолетов еще не хватает – на всю страну несколько аэропортов, зато есть огромные водные пространства, поэтому решает использовать их вместо взлетно-посадочной полосы. Сенсацией станет самолет-амфибия S-40 и S-42, которые могли перевозить 38 пассажиров на расстояние до 1500 км.

Это был крупнейший коммерческий лайнер того времени, что под флагом "Pan American Airways" осуществлял рейсы до Карибского побережья и Южной Америки. Телевизионщики гордо рассказывали, что теперь все желающие могут осмотреть экзотические Пуэрто-Рико, Гавану или Бразилию.

Все это время Сикорский не забывал о вертолетах. Его экспериментальный VS-300 был настолько удачным, что инженеры даже выпустили рекламу, где предлагали американцам вместо автомобилей, летать на вертолете в магазин.

Но позволить себе такой вид транспорта могла разве что армия США, и в 1942 году принимает на вооружение первые серийные модели R-4. В начале 1944 года состоится первая в мире спасательная операции на вертолете, – американских моряков эвакуируют из потопленного эсминца "Тернер".

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Настоящий бум на вертолеты будем ждать Сикорского после завершения войны. S-55 будет выпускаться не только в США, – лицензии приобретут еще и Япония, Великобритания и Франция. Это был первый в мире вертолет, который пересек Атлантический океан.

Ігор Сікорський
Игор Сикорский

Последним творением Сикорского стал S-58 1954 года – военно-транспортный вертолет, который вмещал на борту до 16 солдат. Эту модель закупали армии 25 стран мира, им перевозили президентов Ейнзерхауэра и Кеннеди. В 1959 году в Белый Дом с официальным визитом прибыл Никита Хрущев. После нескольких встреч Дуайт Эйзенхауэр пригласил гостя в свою загородную резиденцию в 100 километрах от Вашингтона. Лететь надо было на вертолете, конструкция которого вызвала мало доверия у Хрущева. Зато сразу после приземления генсек попросил разрешение приобрести 32 модели для СССР, США согласовали только 2.

Киевлянин подаст в отставку в 68 лет, оставаясь техническим консультантом в течение следующих 15 лет. Компания Сикорского подсчитала, что с 1944 года и до начала 2000 их вертолеты помогли спасти более 2 миллионов человек.

Теги: Новости Украины Новости США авиация История Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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