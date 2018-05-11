Ігор Сікорський – київський конструктор, чиє підприємство виробляло найбільше гелікоптерів

14 серпня 1939 року 50-річний інженер в оточенні журналістів та фотографів нарешті втілить мрію всього життя. У вишуканому костюмі та капелюсі сяде у відкриту кабіну, заведе двигун потужністю 75 кінських сил і на 10 секунд здійметься в повітря. Це був перший у світі гелікоптер з масивним гвинтом над головою та рульовим на хвості.

Майбутньому інженерові польоти снилися ще з дитинства. Книги Жюля Верна, розповіді мами про Леонардо да Вінчі й привели Сікорського до Київського політехнічного інституту. Саме тут 19-річний юнак береться за створення свого першого гвинтокрила. Дні він проводить в авіагаражі КПІ, а ввечері продовжує майструвати на подвір’ї батьківської садиби. Обидві спроби чекатиме невдача – на той час ще не існувало легких двигунів великої потужності.

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Сікорський розумів — ці ідеї потрібно відкласти, тому береться за літаки. У 1912 С-6 Сікорського встановлює світовий рекорд швидкості — 111 км/год. А згодом йому першому в історії авіації приходить ідея обладнати літак одразу чотирма двигунами. Так, С-22 "Ілля Муромець" стане одним з найчисленніших бомбардувальників Першої світової війни.



Перший політ Сікорського на гелікоптері

Революція 1917 року змусить конструктора емігрувати до Франції, а звідти — до США. Серед таких же емігрантів йому вдається знайти однодумців та оголосити передплату акцій майбутньої компанії. Тоді у киянина найбільше повірив композитор Сергій Рахманінов – перерахував 5 тисяч доларів. Зібравши достатньо коштів, у 1923 році засновує "Sikorsky Aero Engineering Corporation". А в серпні наступного року представляє S-29- A, що міг перевезти 14 пасажирів зі швидкістю 130 км/год.

Сікорський розумів, що інфраструктури для літаків ще не вистачає, – на всю країну кілька аеропортів, натомість є величезні водні простори, тож вирішує використати їх замість злітно-посадкової смуги. Сенсацією стане літак-амфібія S-40 та S-42, що міг перевозити 38 пасажирів на відстань до 1500 км.

Це був найбільший комерційний лайнер тих часів, що під прапором "Pan American Airways" здійснював рейси до Карибського узбережжя та Південної Америки. Телевізійники гордо розповідали, що тепер усі охочі можуть оглянути екзотичні Пуерто-Рико, Гавану чи Бразилію.

Весь цей час Сікорський не забував про гелікоптери. Його експериментальний VS-300 був настільки вдалим, що інженери навіть випустили рекламу, де пропонували американцям замість автомобілів, літати на гвинтокрилі до крамниці.

Але дозволити собі такий вид транспорту могла хіба що армія США, тож у 1942 році приймає на озброєння перші серійні моделі R-4. На початку 1944 року відбудеться перша у світі рятувальна операції на гвинтокрилі, – американських моряків евакуюють із потопленого есмінця "Тернер".

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Справжній бум на гвинтокрили чекатиме Сікорського після завершення війни. S-55 випускатимуть не лише у США, – ліцензії придбають ще й Японія, Велика Британія та Франція. Це був перший у світі гелікоптер, що перетнув Атлантичний океан.



Ігор Сікорський

Останнім творінням Сікорського став S-58 1954 року – військово-транспортний гелікоптер, що вміщав на борту до 16 солдатів. Цю модель закуповували армії 25 країн світу, ним перевозили президентів Ейнзерхаура та Кеннеді. У 1959 році до Білого Дому з офіційним візитом прибув Микита Хрущов. Після кількох зустрічей Двайт Ейзенхауер запросив гостя до своєї заміської резиденції за 100 кілометрів від Вашингтона. Летіти треба було гелікоптером, чия конструкція викликала мало довіри у Хрущова. Зате одразу після приземлення генсек попросив дозвіл придбати 32 моделі для СРСР, США погодили тільки 2.

Киянин подасть у відставку у 68 років, залишаючись технічним консультантом упродовж наступних 15 років. Компанія Сікорського підрахувала, що з 1944 року й до початку 2000 їхні гелікоптери допомогли врятувати понад 2 мільйони осіб.