01:15
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Євген Патон – київський інженер, що першим у світі автоматизував зварювання під флюсом

Зроблено в Україні 100 Читать новость на русском

Винахід Євгена Патона стане неоціненним і в Другу Світову війну, і допоможе відбудовувати знищену країну в післявоєнний період. А сам учений стане яскравим прикладом того, що головних кар’єрних успіхів можна досягнути й після 60 років.

Народившись у сім’ї консула, він міг розраховувати на кращу європейську освіту. Зупинився на мостах.

Читайте також:  Ігор Сікорський – київський конструктор, чиє підприємство виробляло найбільше гелікоптерів

По-перше, абстрактні розрахунки втілювались на практиці у реальні конструкції. По-друге, розумів, що у Російській імперії безкраї простори і величезна кількість річок, тож його навички будуть потрібні.

Диплом Дрезденського політехнічного інституту в Петербурзі не визнали, тому інженер змушений був перескладати іспити з 12 предметів, і лише через рік, у 1896-ому, починає проектувати залізничні мости. Коли молодому професору було 34 роки, його запросили до Київського політехнічного інституту. За два роки – він уже декан інженерного факультету.

Хто не вчився у Патона, той не знає життя,
– говоритимуть потім про вимогливого викладача.

До 58 років життя науковця було спокійним та розміреним. Звичайна поїздка на інспекцію відновленого мосту стане відліком нових наукових звершень. Патон помітив, як робітники зварюють дрібні деталі, і в нього з’явилася ідея — замість того, щоб скріплювати частини мосту заклепками, їх можна зварювати. Це не лише полегшить конструкцію, а й суттєво здешевить її. Уже за рік у стінах КПІ відкривають лабораторію для досліджень зварних з’єднань, а на її основі у 1934 році засновують Інститут електрозварювання.

Євген Патон із синами
Євген Патон із синами

На той час у США вже розробили технологію зварювання під флюсом, і Радянський Союз планував викласти за неї кілька мільйонів доларів. Патон запевняє, що його команда сама навчиться зварювати. Обіцянки дотримається і навіть більше – у 1939 році першим у світі винайде, як автоматизувати процес. За винахід учений отримає від Кремля 100 тисяч карбованців і розділить їх між працівниками свого інституту.

У 1941 році через наближення німецьких військ інститут евакуюють на Урал. Там також розташується і харківський завод імені Малишева, що виробляв Т-34 — основний бойовий танк Радянського Союзу. Патон запропонував автоматизувати зварювання їхніх панцерних корпусів. Якщо раніше один танк зварювали цілий день і це вимагало чималих фізичних сил, то тепер процес пришвидшився у 6 разів і був легшим для жінок, які працювали на заводі.

Читайте також:  Дмитро Тьомкін — композитор українського походження, який здобув чотири "Оскари"

На той час Патону вже 72 роки, а він на особистому службовому літаку відвідує десятки заводів і впроваджує автоматизоване зварювання авіабомб та реактивних снарядів. За таку активність після завершення Другої світової війни керівництво держави подарує вченому американський автомобіль Lincoln, адже вітчизняні моделі для коренастого Патона ростом під 1,9 метра були надто тісними.

Повернувшись до звільненого Києва, вчений намагається втілити в життя свою давню ідею — прокласти через Дніпро суцільнозварний міст завдовжки півтора кілометра.

Міст Патона у Києві
Міст Патона став першим у світі суцільнозварним

Для початку потрібно було зруйнувати опори старого мосту. І тут зіткнулися з проблемою — як підкласти в річку вибухівку так, аби вона не намокла. Поліетиленових пакетів у 1948 році ще не існувало. У пригоді стали трофейні німецькі презервативи. Їх знадобилося аж 5 тисяч.

Металеві конструкції для мосту зварювали на заводі, потім ці частини перевозили до Києва і вже на місці зшивали між собою, доки у жовтні 1953-ого не постала суцільна конструкція. До відкриття мосту Євген Патон не дожив 3 місяці.

Теги: наука Зроблено в Україні Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 22 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
22 травня, 22:41 Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
1965
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 538
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 991
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 516
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 травня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1870
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук