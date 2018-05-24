01:25
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
25°C 14°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як українець став одним із засновників відомого стартапу Revolut

Зроблено в Україні 111 Читать новость на русском

У Європі Revolut розвивається найшвидше серед усіх фінансових сервісів – щороку на 700 % і це при тому, що не має навіть маркетингового відділу. Власники кажуть, сарафанного радіо їм цілком вистачає.

Засновником стартапу є росіянин Ніколай Сторонський. Подорожуючи Європою у 2013 році, він зауважив, що розраховуючись карткою, скажімо, за каву чи квитки – з рахунку знімають додаткові 2 або 5 %. А якщо користуватись банкоматом, то комісія могла сягати й узагалі 12 %. Фактично кілька сотень євро на вітер. Ніколай вирішив це змінити, й одразу почав шукати однодумця.

Читайте також: Чому українець, який створив Супермена, десятиліттями виборює авторське право на героя

Владислав Яценко, що перед тим працював на німецького гіганта Deutsche bank, узявся за технічний бік справи. У березні 2015-го року команда зареєструвала компанію. Свій стартап розвивали саме у Британії, адже тут проблема конвертації валюти найбільш гостра.

Владислав Яценко
Один із засновників відомого стартапу Revolut

У вихідні чимало людей літають у континентальну Європу, і, щойно вони приземляються на території євро-зони, додаткові комісії обсідають їхні фунтові рахунки. З карткою "Револют" комісій більше немає, а конвертуються гроші за найбільш вигідним міжбанківським курсом.

Згодом запропонували ще один сервіс – автоматичне страхування. От виїхали ви за межі країни – і страхова компанія отримала про вас інформацію. Перетнули кордон з батьківщиною – страхівка перестає діяти.

Читайте також: Євген Патон – київський інженер, що першим у світі автоматизував зварювання під флюсом

Коли європейці звикли до "Революта" як до фінансового помічника у подорожах, команда почала перетворювати його на традиційний онлайн-банк. Тепер тут можна без комісії конвертувати і пересилати гроші у 26-ти валютах. Якщо не перевищувати ліміт у 300 доларів, то й знімати гроші з банкомата можна теж без комісії. Крім того ж, сервіс підтримує криптовалюти та дозволяє торгувати цінними паперами.


Картка Revolut

Фактично їхній старпап розділений на кілька команд . Кожна розвиває окремий сервіс. Якщо щось не вийшло – йдуть далі. Порювнюють цей процес із пошуками золота: риють кілька шахт і в якійсь із них точно знаходять золото. Конкуренції з класичними банками не бояться, вважають, що деякі з них застрягли у 19 столітті і просто не встигають за потребами сучасних клієнтів.

Молодий спартап ставить перед собою амбітні цілі – вийти на ринки США та Азії. Зараз їхня команда стрімко зростає. Зі свого досвіду Владислав рекомендує молодим спеціалістам не націлюватись одразу на фінансовий зиск – попрацювати деякий час за кордоном, підтягнути іноземні мови й шукати динамічні та креативні компанії.

Теги: Новини України Зроблено в Україні Історія Банки Компанії і ринки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 251
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
24 травня, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
3221
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 415
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 624
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
24 травня, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1148
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук