Як українець став одним із засновників відомого стартапу Revolut

У Європі Revolut розвивається найшвидше серед усіх фінансових сервісів – щороку на 700 % і це при тому, що не має навіть маркетингового відділу. Власники кажуть, сарафанного радіо їм цілком вистачає.

Засновником стартапу є росіянин Ніколай Сторонський. Подорожуючи Європою у 2013 році, він зауважив, що розраховуючись карткою, скажімо, за каву чи квитки – з рахунку знімають додаткові 2 або 5 %. А якщо користуватись банкоматом, то комісія могла сягати й узагалі 12 %. Фактично кілька сотень євро на вітер. Ніколай вирішив це змінити, й одразу почав шукати однодумця.

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Владислав Яценко, що перед тим працював на німецького гіганта Deutsche bank, узявся за технічний бік справи. У березні 2015-го року команда зареєструвала компанію. Свій стартап розвивали саме у Британії, адже тут проблема конвертації валюти найбільш гостра.



Один із засновників відомого стартапу Revolut

У вихідні чимало людей літають у континентальну Європу, і, щойно вони приземляються на території євро-зони, додаткові комісії обсідають їхні фунтові рахунки. З карткою "Револют" комісій більше немає, а конвертуються гроші за найбільш вигідним міжбанківським курсом.

Згодом запропонували ще один сервіс – автоматичне страхування. От виїхали ви за межі країни – і страхова компанія отримала про вас інформацію. Перетнули кордон з батьківщиною – страхівка перестає діяти.

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Коли європейці звикли до "Революта" як до фінансового помічника у подорожах, команда почала перетворювати його на традиційний онлайн-банк. Тепер тут можна без комісії конвертувати і пересилати гроші у 26-ти валютах. Якщо не перевищувати ліміт у 300 доларів, то й знімати гроші з банкомата можна теж без комісії. Крім того ж, сервіс підтримує криптовалюти та дозволяє торгувати цінними паперами.



Картка Revolut

Фактично їхній старпап розділений на кілька команд . Кожна розвиває окремий сервіс. Якщо щось не вийшло – йдуть далі. Порювнюють цей процес із пошуками золота: риють кілька шахт і в якійсь із них точно знаходять золото. Конкуренції з класичними банками не бояться, вважають, що деякі з них застрягли у 19 столітті і просто не встигають за потребами сучасних клієнтів.

Молодий спартап ставить перед собою амбітні цілі – вийти на ринки США та Азії. Зараз їхня команда стрімко зростає. Зі свого досвіду Владислав рекомендує молодим спеціалістам не націлюватись одразу на фінансовий зиск – попрацювати деякий час за кордоном, підтягнути іноземні мови й шукати динамічні та креативні компанії.