Как украинский изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
За этим моментом вживую наблюдали миллионы зрителей во всем мире. 21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Вместе с коллегой Баззом Олдрином установил на месте посадки американский флаг.
"Лунная прогулка" стала успешным результатом масштабной миссии "Аполлон", над которой работала большая команда специалистов NASA. Среди них и выходец из Украины Михаил Яримович.
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Что известно об украинце
Родители Яримовича вместе с 11-летним сыном эмигрировали из Украины в США после Второй мировой войны. В "стране возможностей" парень, который стал Майклом, учился в Нью-Йоркском, а затем – в Колумбийском университетах, изучал аэронавтику и инженерию.
Михаил Яримович
В 1959 году началась его карьера инженера в области конструирования космических аппаратов. Уже через три года Михаил присоединился к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.
В то время стартовала программа "Аполлон", целью которой была первая пилотируемая высадка на Луну. Яримович стал одним из главных системотехников проекта.
Над чем работал Яримович
Украинец участвовал в конструировании серии космических кораблей миссии. В частности, отвечал за системы электронного управления двигателями, навигации, стабилизации. Один из этих космических кораблей – "Аполлон-11", который успешно доставил американских астронавтов на спутник Земли.
Следующие несколько десятилетий Михаил Яримович посвятил работе на правительство США. Занимал высокие должности в Департаменте обороны. Был главным научным консультантом в военно-воздушных силах США.
Михаил Яримович
Выходец из Украины является одним из разработчиков прототипа системы глобального позиционирования – GPS. Технология спутниковой навигации, которую сначала разрабатывали исключительно для военных нужд, сейчас стала привычной вещью в жизни человека.
Яримович не забывал о своих корнях. Был активным участником Общества украинских инженеров Америки.
Михаил Яримович
После провозглашения независимости Украины вместе с женой Роксоланой неоднократно посещал историческую родину.
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Майкл Яримович является иностранным членом Национальной академии наук Украины и почетным представителем Научного общества имени Тараса Шевченко.