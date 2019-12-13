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      Як український винахідник допоміг Армстронгу ступити на поверхню Місяця

      Зроблено в Україні 167 Читать новость на русском

      За цим моментом наживо спостерігали мільйони глядачів в усьому світі. 21 липня 1969 року американський астронавт Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця. Разом із колегою Баззом Олдріном встановив на місці посадки американський прапор.

      "Місячна прогулянка" стала успішним результатом масштабної місії "Аполлон", над якою працювала велика команда фахівців NASA. Серед них і виходець з України Михайло Яримович.

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      Що відомо про українця

      Батьки Яримовича разом з 11-річним сином емігрували з України до США після Другої світової війни. У "країні можливостей" хлопець, який став Майклом, навчався у Нью-Йоркському, а згодом – у Колумбійському університетах, вивчав аеронавтику та інженерію.

      Михайло Яримович
      Михайло Яримович

      У 1959 році почалася його кар'єра інженера у галузі конструювання космічних апаратів. Уже за три роки Михайло приєднався до Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

      У той час стартувала програма "Аполлон", метою якої була перша пілотована висадка на Місяць. Яримович став одним із головних системотехніків проєкту.

      Над чим працював Яримович

      Українець брав участь у конструюванні серії космічних кораблів місії. Зокрема, відповідав за системи електронного управління двигунами, навігації, стабілізації. Один із цих космічних кораблів – "Аполлон-11”, який успішно доправив американських астронавтів на супутник Землі.

      Наступні кілька десятиліть Михайло Яримович присвятив роботі на уряд США. Обіймав високі посади в Департаменті оборони. Був головним науковим консультантом у військово-повітряних силах США.

      Михайло Яримович
      Михайло Яримович

      Виходець з України є одним із розробників прототипу системи глобального позиціонування – GPS. Технологія супутникової навігації, яку спершу розробляли суто для військових потреб, зараз стала звичною річчю в житті людини.

      Яримович не забував про своє коріння. Був активним учасником Товариства українських інженерів Америки.

      Михайло Яримович
      Михайло Яримович

      Після проголошення незалежності України разом із дружиною Роксоланою неодноразово відвідував історичну батьківщину.

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      Майкл Яримович є іноземним членом Національної академії наук України та почесним представником Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини України Техно Зроблено в Україні NASA Місяць Космос Новини США
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