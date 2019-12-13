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      Як джаз-діва з Прикарпаття стала "першою леді польської діаспори"

      Зроблено в Україні 112 Читать новость на русском

      У Польщі її знали як популярну джаз-діву Ренату Богданську. У повоєнній Великій Британії – як Ірену Андерс, дружину національного героя Польщі. Тож для багатьох стало несподіванкою, коли яскрава представниця польської діаспори в Лондоні заспівала українською.

      Кар'єра в Україні

      Ірена народилася в родині греко-католицького священника із Прикарпаття, її дівоче прізвище – Яросевич. Дівчинка зростала в музичному оточенні, її дядько за материнською лінією – відомий диригент і композитор Остап Нижанківський. Ірена теж здобула музичну освіту.

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      У середині 1930-х років стала солісткою львівського гурту "Ябцьо-Джаз". Музиканти виступали на вечірках, весіллях, давали сольні концерти. Один із учасників гурту, Богдан Весоловський, був першим коханням Ірени.


      Ірена Яросевич та Богдан Веселовський у юності

      На його честь взяла собі сценічне прізвище – Богданська, поєднавши із популярним серед поляків іменем Рената. Успішну сценічну кар'єру перервала Друга світова війна. 

      Одна з українських пісень у виконанні Яросевич: 


      Творчість під час війни та акторський дебют

      Ірена у складі вже іншого колективу,"Тео-джаз", гастролювала в тилу, виступаючи у колгоспах за їжу. У 1942 році разом із колегами приєдналася до військового ансамблю при польській армії під командуванням генерала Владислава Андерса.

      Це формування створили за особистим наказом Лаврентія Берії, до його складу увійшли польські офіцери, які перебували в радянському полоні. Та більшість поляків не горіли бажанням воювати на боці Радянського Союзу.

      Владислав Андерс
      Польський генерал Владислав Андерс

      Завдяки міжнародним домовленостям польську армію перекинули у британські колонії Близького Сходу. Із цим формуванням Рената Богданська пройшла великий шлях до Риму, підтримуючи своїми піснями бойовий дух солдатів.

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      Після війни Яросевич залишилася в Італії і заявила про себе як акторка. У 1946 році на екрани вийшов фільм "Великий шлях" польського режисера Міхала Вашинського.

      Ірена Андерс
      Ірена Андерс у фільмі "Великий шлях"

      У картині, яка розповідає про участь польської армії у Другій світовій, зіграла співачку із військового ансамблю – тобто фактично саму себе.

      Уривок з фільму за участі Ірени Яросевич: дивіться відео


      Особисте життя Яросевич

      За роки мандрів із польським військом Ірена зблизилася із генералом Андерсом і невдовзі стала його дружиною. Подружжя осіло у столиці Великої Британії, щасливий шлюб тривав понад 20 років. Там її називали "першою леді польської діаспори".

      Ірена не акцентувала увагу на своєму походженні через загострення українсько-польських етнічних конфліктів. Лише після смерті чоловіка, у 70-х роках 20 століття, співачка повернулася до виконання пісень українською мовою.


      Ірена Андерс-Яросевич ​

      Тужила за батьківщиною і кілька разів побувала у Львові. Ірена Андерс-Яросевич померла у 2010 році в Лондоні.

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      На пам'ять шанувальникам та нащадкам залишилися її українські композиції, записані в еміграції.

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини України Зроблено в Україні Новини Польщі Історія
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