Как джаз-дива с Прикарпатья стала "первой леди польской диаспоры"

В Польше ее знали как популярную джаз-диву Ренату Богданскую. В послевоенной Великобритании – как Ирену Андерс, жену национального героя Польши. Поэтому для многих стало неожиданностью, когда яркая представительница польской диаспоры в Лондоне спела на украинском.

Карьера в Украине

Ирэна родилась в семье греко-католического священника из Прикарпатья, ее девичья фамилия – Яросевич. Девочка росла в музыкальном окружении, ее дядя по материнской линии – известный дирижер и композитор Остап Нижанкивский. Ирэна тоже получила музыкальное образование.

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В середине 1930-х годов стала солисткой львовской группы "Ябцьо-Джаз". Музыканты выступали на вечеринках, свадьбах, давали сольные концерты. Один из участников группы, Богдан Веселовский, был первой любовью Ирэны.



Ирена Яросевич и Богдан Веселовский в юности

В его честь взяла себе сценическое имя – Богданская, соединив с популярным среди поляков именем Рената. Успешную сценическую карьеру прервала Вторая мировая война.

Одна из украинских песен в исполнении Яросевич:

Творчество во время войны и актерский дебют

Ирэна в составе уже другого коллектива, "Тео-джаз", гастролировала в тылу, выступая в колхозах за еду. В 1942 году вместе с коллегами присоединилась к военному ансамбля при польской армии под командованием генерала Владислава Андерса.

Это формирование создали по личному приказу Лаврентии Берии, в его состав вошли польские офицеры, находившиеся в советском плену. Но большинство поляков не горели желанием воевать на стороне Советского Союза.



Польский генерал Владислав Андерс

Благодаря международным договоренностям польскую армию перебросили в британские колонии Ближнего Востока. С этим формированием Рената Богданская прошла большой путь в Рим, поддерживая своими песнями боевой дух солдат.

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После войны Яросевич осталась в Италии и заявила о себе как актриса. В 1946 году на экраны вышел фильм "Большой путь" польского режиссера Михала Вашинского.



Ирэна Андерс в фильме "Большой путь"

В картине, которая рассказывает об участии польской армии во Второй мировой, сыграла певицу из военного ансамбля – то есть фактически саму себя.

Отрывок из фильма с участием Ирены Яросевич: смотрите видео

Личная жизнь Яросевич

За годы странствий с польским войском Ирэна сблизилась с генералом Андерсом и вскоре стала его женой. Супруги осели в столице Великобритании, счастливый брак длился более 20 лет. Там ее называли "первой леди польской диаспоры".

Ирэна не акцентировала внимание на своем происхождении из-за обострения украинского-польских этнических конфликтов. Лишь после смерти мужа, в 70-х годах 20 века, певица вернулась к исполнению песен на украинском языке.



Ирена Андерс-Яросевич ​

Тосковала по родине и несколько раз побывала во Львове. Ирэна Андерс-Яросевич умерла в 2010 году в Лондоне.

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На память поклонникам и потомкам остались ее украинские композиции, записанные в эмиграции.