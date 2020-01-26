Как умирал одиозный российский священник Чаплин: свидетели рассказали подробности

Днем 26 января в Москве вблизи храма Феодора Студита у Никитских ворот умер российский протоиерей Всеволод Чаплин. Его мертвого нашли на скамье. Еще утром он отслужил литургию и находился в хорошем бодром настроении.

Чаплин был настоятелем храма святого Феодора Студита. Как рассказали прихожане, священник встретил смерть во дворике его храма – просто сел на скамейку отдохнуть и закрыл глаза, передает КП.

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Мы поняли очень быстро, что он умер. Он сел на лавочку и закрыл глаза. Обычно он был очень энергичным, и мы поняли, что он ушел,

– говорят очевидцы.

По их словам, пока ехала "скорая", тело Чаплина, накрытое одеялом, лежало на земле. А на столике возле скамьи – его личные вещи: черная сумка и авоська. Между тем в храме звучала молитва "Со святыми упокой". Кто-то из прихожан принес и положил букет белых хризантем. В конце концов приехала "скорая", а тело священника погрузили на носилки.

В комментарии журналистам руководитель театрально-концертно-художественного Центра АРТ'ЕРІА Нина Кибрик рассказала, что еще утром Всеволод Чаплин отслужил литургию, угощал всех чаем с печеньем и вообще находился в хорошем настроении. Более того, 18 января по случаю Крещения ходил колядовать со святой водой.

Предварительно, причиной смерти батюшки стала внезапная остановка сердца. Знакомые Чаплина говорят, что он никогда не жаловался на здоровье. Правда, по некоторым данным, страдал от астмы и пользовался ингаляторами, когда нервничал.

Место смерти российского священника Чаплина

"Нет больше такого пастыря, нет такого священника. Для меня он был и близким батюшкой, и советником по духовной жизни, и просто порядочным человеком, которого я многим священнослужителям в качестве примера ставлю. Его уважали, в том числе и в других епархиях. Он многое сделал, он умел создать приход. Где бы он ни служил, его любили, люди за ним шли",

– поделился воспоминаниями помощник Чаплина алтарник Павел.

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Почему Всеволода Чаплина называют скандальным

Чаплин при жизни неоднократно призывал брать Киев и поддерживал пророссийские настроения в Украине. В частности, он поддерживал вмешательство России в украинскую политику – вплоть до открытой войны и оккупации.

Относительно других скандальных заявлений, то он: