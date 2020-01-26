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      Як помирав одіозний російський священник Чаплін: свідки розповіли подробиці

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      Прихожани розповіли деталі смерті російського протоієрея Чапліна

      Удень 26 січня у Москві поблизу храму Феодора Студита біля Нікітських воріт помер російський протоієрей Всеволод Чаплін. Його мертвого знайшли на лаві. Ще вранці він відслужив літургію та перебував у хорошому бадьорому настрої.

      Чаплін був настоятелем храму святого Феодора Студита. Як розповіли прихожани, священник зустрів смерть у дворику його храму – просто сів на лавку відпочити та закрив очі, передає КП.

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      Ми зрозуміли дуже швидко, що він помер. Він сів на лавочку та закрив очі. Зазвичай він був дуже енергійним, і ми зрозуміли, що він пішов,
      — кажуть очевидці.

      За їхніми словами, поки їхала "швидка", тіло Чапліна, накрите ковдрою, лежало на землі. А на столику біля лави – його особисті речі: чорна сумка та авоська. Тим часом у храмі лунала молитва "Зі святими упокій". Хтось із прихожан приніс і поклав букет білих хризантем. Зрештою приїхала "швидка", а тіло священика повантажили на ноші.

      У коментарі журналістам керівниця театрально-концертно-художнього Центру АРТ'ЕРІА Ніна Кібрик розповіла, що ще вранці Всеволод Чаплін відслужив літургію, пригощав усіх чаєм із печивом і загалом перебував у хорошому настрої. Більше того, 18 січня з нагоди Водохреща ходив колядувати зі святою водою.

      Попередньо, причиною смерті батюшки стала раптова зупинка серця. Знайомі Чапліна кажуть, він ніколи не скаржився на здоров'я. Щоправда, за деякими даними, страждав від астми та користувався інгаляторами, коли нервував.

      Місце смерті російського священника Чапліна 

      "Немає більше такого пастиря, немає такого священика. Для мене він був і близьким батюшкою, і радником щодо духовного життя, і просто порядною людиною, якого я багатьом священнослужителям як приклад ставлю. Його поважали, зокрема і в інших єпархіях. Він багато чого зробив, він умів створити прихід. Де б він не служив, його любили, люди за ним йшли,
      – поділився спогадами помічник Чапліна алтарник Павло.

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      Чому Всеволода Чапліна називають скандальним

      Чаплін за життя неодноразово закликав брати Київ і підтримував проросійські настрої в Україні. Зокрема, він підтримував втручання Росії в українську політику – аж до відкритої війни та окупації.

      Щодо інших скандальних заяв, то він:

      • наполегливо рекомендував православним не ходити на концерт американської співачки Мадонни;
      • виступав з пропозицією створити православні народні дружини, які зможуть "навести лад у районі свого місця проживання";
      • закликав до репресій проти опозиції в Росії;
      • виправдовував вбивства "внутрішніх ворогів";
      • називав гуманізм "сатанинським вченням";
      • закликав боротися з сексуальною освітою в російських школах;
      • вимагав дозволити православним банкірам не платити відсотки вкладникам, тому що, на його думку, це – "лихварство";
      • висловлювався за застосування смертної кари в окремих випадках.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Втрати РПЦ Новини Росії Релігія
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