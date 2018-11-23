"Как в пивбаре": соцсети высмеяли госсовет Путина в оккупированном Крыму
Руководство России во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым – там по этому случаю состоялся госсовет РФ. Пользователей соцсетей развеселили фото этого действа.
Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter Дмитрий Смирнов.
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24 канал писал, что во время посещения оккупированного полуострова главой Кремля так называемое правительство страны-оккупанта должно обсудить тему "будущего России".
Формат этих обсуждений вызвал смех и критику пользователей соцсетей.
Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят за тематическими столами, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков,
– пишет Смирнов.
Корреспонденты в комментариях резко отреагировали на "новый формат" заседаний российского руководства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".
МИД Украины выразило протест из-за приезда Путина в оккупированный Крым и Севастополь. Дипломаты подчеркнули, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц на временно оккупированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и пренебрежение нормами международного права.
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