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      "Как в пивбаре": соцсети высмеяли госсовет Путина в оккупированном Крыму

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      в соцсети высмеяли госсовет Путина в оккупированном Крыму
      в соцсети высмеяли госсовет Путина в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

      Руководство России во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым – там по этому случаю состоялся госсовет РФ. Пользователей соцсетей развеселили фото этого действа.

      Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter Дмитрий Смирнов.

      Читайте также: От визитов Путина Крым российским не станет, – Порошенко

      24 канал писал, что во время посещения оккупированного полуострова главой Кремля так называемое правительство страны-оккупанта должно обсудить тему "будущего России".

      Формат этих обсуждений вызвал смех и критику пользователей соцсетей.

      Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят за тематическими столами, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков,
      – пишет Смирнов.

      Корреспонденты в комментариях резко отреагировали на "новый формат" заседаний российского руководства.

      Путін прибув в Крим

      Путін прибув в Окупований Крим

      Путін прибув в Окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

      МИД Украины выразило протест из-за приезда Путина в оккупированный Крым и Севастополь. Дипломаты подчеркнули, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц на временно оккупированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и пренебрежение нормами международного права.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Владимир Путин Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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