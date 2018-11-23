"Як у пивбарі": соцмережі висміяли держраду Путіна в окупованому Криму

Керівництво Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним прибули в окупований Крим – там з цієї нагоди відбулась держрада РФ. Користувачів соцмереж розвеселили фото цього дійства.

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці в Twitter Дмитро Смирнов.

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24 канал писав, що під час відвідин окупованого півострова очільником Кремля так званий уряд країни-окупанта має обговорити тему "майбутнього Росії".

Формат цих обговорень викликав сміх і критику користувачів соцмереж.

Новий формат президії Держради виглядає так: губернатори сидять за тематичними столами, президент по центру, але підсаджується до кожного. І все без краваток,

– пише Смирнов.

Дописувачі у коментарях різко відреагували на "нового формату" засідань російського керівництва.

Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков pic.twitter.com/QiCbQgITQU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 листопада 2018 р.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 серпня побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".



МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, та нехтування нормами міжнародного права.