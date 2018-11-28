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      Как военное положение повлияет на жителей Донбасса: объяснение Наева

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      Наев обратился к жителям Донбасса из-за военного положения
      Наев обратился к жителям Донбасса из-за военного положения / Фото из открытых источников

      Введение военного положения в Украине из-за открытой агрессии России не повлияет на жизнь обычных жителей Донецкой и Луганской областей.

      Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба ООС в Facebook.

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      "Правовой режим военного положения фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет", – сказал он.

      По словам генерал-лейтенанта, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются военных частей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны Объединенных сил.

      Также украинские военные будут продолжать противостоять российским оккупационным войскам и давать им отпор.

      Он отметил, что предприятия, учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ и т. п. будут работать в штатном режиме. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

      Обращаясь к каждому жителю Донетчины и Луганщины, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируемая. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации,
      – подвел итог Наев.

      Напомним, что 25 ноября Россия перешла к открытой агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ в Азовском море протаранил рейдовый буксир украинских военных. В свою очередь командование ВМС Украины отметило, что про этот переход они заранее проинформировали согласно международных норм и безопасности судоходства.

      В связи с этим в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября приняла Указ Порошенко.

      А уже 28 ноября Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Военное положение будет действовать на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, содержатся в Указе Президента Украины.

       

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Военное положение в Украине Сергей Наев Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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