Военное положение в Украине: какие настроения царят на Луганщине

После введения военного положения конституционные права жителей Луганской области ограничены не будут. Большинство мероприятий будут касаться исключительно ВСУ, СБУ и МВД.

Об этом заявил Сергей Филь, исполняющий обязанности главы Луганской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

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Филь подчеркнул, что заработная плата, пенсии и иные выплаты будут выданы населению в том же режиме, что и раньше. Также он уточнил, что никто не отберет у граждан Украины их имущество, и не будет никакого расквартирования военных в частных домах.

Ограничения не будут касаться местного населения. Прошу сохранять спокойствие и адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию,

– заявил Филь.

В своем посте Филь подтвердил, что сейчас не идет речь о новых волнах мобилизации. Но пройдут сборы резервистов, которые и так проводятся в Украине ежегодно.

Что касается контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, то, по словам Филя, они в Станице Луганской будут действовать в своем обычном режиме.

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Тем не менее сейчас многие жители Луганской области боятся обострения конфликта. Некоторые жители Луганщины говорят также о том, что в ближайшее время может начать военное наступление.

Ранее городской глава Чернигова Владислав Атрошенко заверил, что о мобилизации не объявили, а город работает в штатном режиме. Также в мэрии убеждают, что обострение не прогнозируется. Но военные объекты области перевели в состояние повышенной боевой готовности.

Напомним, что 25 ноября Россия перешла к открытой агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ в Азовском море протаранил рейдовый буксир украинских военных. В свою очередь командование ВМС Украины отметило, что об этом переходе они заранее проинформировали согласно международным нормам и безопасности судоходства.



В связи с этим в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября приняла Указ Порошенко.



А уже 28 ноября Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Военное положение будет действовать на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон "О правовом режиме военного положения" предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.