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      Почему генпрокурор Луценко против военного положения: версия эксперта

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      Луценко из-за несогласия отправили в отпуск?
      Луценко из-за несогласия отправили в отпуск? / Фото из открытых источников

      Введение военного положения предусматривает повышение роли военных в гражданской жизни. То есть перераспределение власти. Это касается и прокуратуры. При военном положении роль генпрокурора Луценко уменьшается.

      Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Военное положение можно объявить и ничего при этом не делать. Вместо госадминистраций должны быть военные. А нынешние губернаторы заплатили за свои должности большие деньги. То же самое с прокуратурой. Между генпрокурором Луценко и военным прокурором Матиосом существуют плохие, на уровне ненависти, отношения. И в условиях военного положения роль Матиоса становится выше. Отсюда истеричное поведение Луценко, который против военного положения,
      – отмечает Виктор Небоженко.

      Политолог добавляет: все чиновники начинают действовать согласно своему представлению о военном положении. В частности, министр инфраструктуры Омелян гордо надел военную форму и заявил, что введет военное положение на железной дороге. Интересный ход. Кто его просил? А Порошенко рассчитывает, что все будет как всегда. Ручное управление страны, независимо от того, какой там закон принят. Вот в чем конфликт.

      Все будет искрить. Уже есть первый пострадавший – Ахметов, который отказался поддержать единую кандидатуру на пост президента – пророссийского Бойко. А после Керченского конфликта, который затеял кум Путина Медведчук и Порошенко, пострадают поставки стали с заводов Ахметова в Мариуполе. И Ахметову сейчас придется сдаться в пользу Медведчука-Бойко. Военное положение может легко соскользнуть в ползучий государственный переворот. Будет передел собственности, бегство людей за границу. Все от видом борьбы с врагами народа. А может превратиться в большой пиар-шум,
      – подчеркнул Небоженко.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введено с 26 ноября.

      Как сообщили СМИ, Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил несогласие с введением в Украине военного положения, после чего его отправили в отпуск.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, содержатся в Указе Президента.

      Что нужно знать о военном положении:

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Петр Порошенко Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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