Чому генпрокурор Луценко проти воєнного стану: версія експерта

Введення воєнного стану передбачає підвищення ролі військових у цивільному житті. Тобто перерозподіл влади. Це стосується і прокуратури. При воєнному стані роль генпрокурора Луценка зменшується.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Воєнний стан не можна оголосити і нічого при цьому не робити. Замість держадміністрацій мають бути військові. А нинішні губернатори заплатили за свої посади великі гроші. Те ж саме з прокуратурою. Між генпрокурором Луценком і військовим прокурором Матіосом існують погані, на рівні ненависті, відносини. І в умовах воєнного стану роль Матіоса стає вищою. Звідси істерична поведінка Луценка, який проти воєнного стану,

– зауважує Віктор Небоженко.

Політолог додає: всі владноможці починають діяти відповідно до свого уявлення про воєнний стан. Зокрема, міністр інфраструктури Омелян гордо одягнув військову форму і заявив, що введе військовий стан на залізниці. Цікавий хід. Хто його просив? А Порошенко розраховує, що все буде, як завжди. Ручне управління країни, незалежно від того, який там закон прийнятий. Ось у чому конфлікт.

Все іскритиме. Вже є перший потерпілий – Ахметов, який відмовився підтримати єдину кандидатуру на пост президента – проросійського Бойка. А після Керченського конфлікту, який затіяв кум Путіна Медведчук і Порошенко, постраждають поставки сталі з заводів Ахметова в Маріуполі. І Ахметову зараз доведеться здатися на користь Медведчука-Бойка. Воєнний стан може легко зісковзнути в повзучий державний переворот. Буде перерозподіл власності, втеча людей за кордон. Все від виглядом боротьби з ворогами народу. А може перетворитися у великий піар-шум,

– підкресли Небоженко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запроваджений з 26 листопада.



Як повідомили ЗМІ, Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив незгоду з введенням в Україні воєнного стану, після чого його відправили у відпустку.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, міститися в Указі Президента.

Що потрібно знати про воєнний стан: