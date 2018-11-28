Воєнний стан в Україні: які настрої панують на Луганщині

Після введення воєнного стану конституційні права жителів Луганської області обмежені не будуть. Більшість заходів будуть стосуватись виключно ЗСУ, СБУ та МВС.

Про це заявив Сергій Філь, виконувач обов’язків голови Луганської обласної державної адміністрацій на своїй сторінці в Facebook.

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Філь наголосив, що заробітна плата, пенсії та інші виплати будуть видані населенню в тому самому режимі, що і раніше. Також він уточнив, що ніхто не відбере у громадян України їх майно, і не буде ніякого розквартирування військових у приватних будинках.

Обмеження не будуть стосуватись місцевого населення. Прошу зберігати спокій і адекватно реагувати на ситуацію, що склалась,

– заявив Філь.

В своєму пості Філь підтвердив, що зараз не йде мова про нові хвилі мобілізації. Але пройдуть збори резервістів, які і так проводяться в Україні кожного року.

Щодо контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду, то за словами Філя, вони в Станиці Луганській будуть діяти в своєму звичайному режимі.

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Тим не менш зараз багато жителів Луганської області бояться загострення конфлікту. Деякі жителі Луганщини говорять також про те, що ближчим часом може початись військовий наступ.

Раніше міський голова Чернігова Владислав Атрошенко запевнив, що про мобілізацію не оголосили, а місто працює у штатному режимі. Також у мерії переконують, що загострення не прогнозується. Але військові об’єкти області перевели у стан підвищеної бойової готовності.

Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відкритої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ в Азовському морі протаранив рейдовий буксир українських військових. В свою чергу командування ВМС України наголосило, що про цей перехід вони заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм та безпеки судноплавства.



У зв'язку з цим у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада ухвалила Указ Порошенка.



А вже 28 листопада Петро Порошенко підписав законопроект №9338, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Воєнний стан буде діяти на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента України.