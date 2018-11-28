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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як воєнний стан вплине на жителів Донбасу: пояснення Наєва

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      Наєв звернувся до мешканців Донбасу через воєнний стан
      Наєв звернувся до мешканців Донбасу через воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Запровадження воєнного стану в Україні через відкриту агресію Росії не вплине на життя звичайних мешканців Донецької та Луганської областей.

      Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає прес-служба ООС у Facebook.

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      "Правовий режим воєнного стану фактично не вплине на життя цивільного населення, адже Донецька і Луганська області майже в такому режимі живуть останні кілька років", – сказав він.

      За словами генерал-лейтенанта, більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони Об'єднаних сил.

      Також, українські військові будуть продовжувати протистояти російським окупаційним військам та давати їм відсіч.

      Він зазначив, що підприємства, установи, школи, дитсадки, лікарні, об’єкти соціальної сфери, КПВВ тощо будуть працювати у штатному режимі. Також залишається без змін порядок перетину блокпостів.

      Звертаючись до кожного жителя Донеччини і Луганщини, хотів би сказати: ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації,
      – підсумував Наєв.

      Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відкритої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ в Азовському морі протаранив рейдовий буксир українських військових. В свою чергу командування ВМС України наголосило, що про цей перехід вони заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм та безпеки судноплавства.

      У зв'язку з цим у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада ухвалила Указ Порошенка.

      А вже 28 листопада Петро Порошенко підписав законопроект №9338, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Воєнний стан буде діяти на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента України.

       

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Воєнний стан в Україні Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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