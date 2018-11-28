Как введение военного положения повлияло на ситуацию на передовой

На Донбассе, где военное положение уже действует пятый год, ситуация остается неспокойной. Двое военных получили ранения во время обстрела пророссийскими боевиками позиций армейцев.

Украинские солдаты на передовой борются не только с врагом, но и с неблагоприятными погодными условиями.

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"Бывает, что напротив нас стреляют из "Утеса". А так – спускаются и провоцируют автоматными очередями", – рассказал военнослужащий ВСУ Артем.

Его слова подтвердил и собрат Ефим. Опытный военный объяснил работу вражеских диверсантов особенностями Донбасса.

Местность здесь такая, что может в любой момент вылезти и скажет "добрый вечер",

– отметил военный.

Однако ребята сообщили, что враг значительно уменьшил интенсивность. Бойцы предполагают, что причиной этого может быть введение военного положения. Ребята предположили, что враг не знает чего ждать.

Другой проблемой для наших воинов является погода. Дожди и мокрая земля, по которой не слишком поползаешь – это едва ли не худшая погода для солдат.

Сейчас погода для ведения боевых действий фактически худшая из тех, которые только можно придумать. Нормально передвигаться здесь может разве что бронетехника на гусеницах,

– прокомментировал военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко.

Бороться с этими погодными условиями невозможно, однако ребята придумали, как сделать так, чтобы по крайней мере не плавать по окопам: время от времени выносят грязь ведрами. Этого хватает чуть больше, чем на час.



Болото на Донбассе

Военные убеждены: когда температура упадет хотя бы на несколько градусов и все замерзнет, обстрелы могут снова усилиться.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него голосует Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Напомним, что официально военное положение в 10 областях Украины начало действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.