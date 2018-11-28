Як запровадження воєнного стану вплинуло на ситуацію на передовій

На Донбасі, де воєнний стан вже діє п'ятий рік, ситуація залишається неспокійною. Двоє військових отримали поранення під час обстрілу проросійськими бойовиками позицій армійців.

Українські солдати на передовій борються не лише із ворогом, а й з несприятливими погодними умовами.

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"Буває, що навпроти нас стріляють з "Утесу". А так, то спускаються й провокують автоматними чергами", – розповів військовослужбовець ЗСУ Артем.

Його слова пітвердив й побратим Юхим. Досвічений військовий пояснив роботу ворожих диверсантів особливостями Донбасу.

Місцевість тут така, що може в будь-який момент вилізти й скаже "добрий вечір",

– зазначив військовий.

Проте хлопці повідомили, що ворог значно зменшив інтенсивність. Бійці припускають, що причиною цього може бути введення воєнного стану. Хлопці припустили, що ворог не знає чого чекати.



Іншою проблемою для наших воїнів є погода. Дощі та мокра земля, по якій не надто поповзаєш – це чи не найгірше погода для солдатів.

Зараз погода для ведення бойових дій фактично найгірша з тих, які лише можна придумати. Нормально пересуватися тут може хіба бронетехніка на гусеницях,

– прокоментував військовий кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко.

Боротись із цими погодними умовами неможливо, проте хлопці придумали, як зробити так, щоб принаймні не плавати по окопах: час від часу виносять болото відрами. Цього вистачає трохи більше, ніж на годину.



Болото на Донбасі

Військові переконані: коли температура впаде хоча б на кілька градусів і все замерзне, обстріли можуть знову посилитися.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за нього голосує Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, що офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.