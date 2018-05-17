Как зарабатывать большие деньги, будучи студентом: опыт бизнесмена Резника

Стюарт Резник никогда не ездит на тракторе, не работает с лопатой, не формирует крону фруктовых деревьев, но он точно знает, как на них зарабатывать. Он не аграрий. Он бизнесмен, на счету которого почти 4 миллиарда долларов.

Плантации мандарин, миндаля, фисташек и гранатов появились в его жизни только в 42 года, и то как небольшое капиталовложение, чтобы уберечь деньги от инфляции.

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Его отец еще родился в Украине, но в начале прошлого века начались еврейские погромы, поэтому семья впопыхах эмигрировала в Штаты. Стюарт с детства знал, что может рассчитывать только на собственную сообразительность. Хотя отец и владел баром, но любовь к выпивке и азартным играм слишком часто опустошала его кошелек. Однажды он даже поспорил и проиграл автомобиль.

Вступив в университет, парень приобрел машинку для натирания пола воском. Его услугами пользовались аптеки, пиццерии, поместья. Начинал с напарником, а до окончания университета на него работали уже сотни людей. За год такой нехитрый бизнес приносил 40 тысяч долларов.

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Насмотревшись на разные дома, Стюарт решился инвестировать в сигнализацию для жилья. За несколько лет его компания так разрослась, что жена предлагала продать ее, поставить деньги в банк и до последних дней жить на проценты. Для амбициозного предпринимателя такой план был слишком скучный. Бизнес он же продал, но решил инвестировать в недвижимость.

В тот период ему не хватало совета маркетолога, и он обратился в агентство, которым руководила Линда. Здесь Стюарт нашел не только человека, который мог продать буквально все, но и новую жену. Чего они только не придумывали: продавали цветы в чайниках, тарелки с изображением Элвиса Пресли и куклы, которые отображали образ принцессы Дианы.

Линда и Стюарт Резники в молодости

И вот 1978 год. Резники раздумывают, куда же бы им еще вложить деньги, пока к ним доходят слухи, что в Калифорнии дешево продают тысячи гектаров. Отсутствие сельскохозяйственного опыта их останавливало, нужно было найти свою нишу. Так вышли на гранаты. В те годы на них не было особого спроса, но Линда знала, как это изменить. Тратит 30 миллионов долларов на исследования, подтверждающие положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и простату. Кроме того настаивает продавать не просто фрукты, а сок в хороших бутылках. В Штатах начинается настоящий гранатовый бум.



Дом Резников

Линда и Стюарт на фоне своего роскошного дома

Резники осознали: акцент на здоровый образ жизни должен стать основным в их стратегии. Убеждают американцев заменить вредные снеки на орехи и не жалеют тратить на рекламу миллионы долларов. Сейчас именно их компания продает 80% всех орехов в США.

Супруги известны масштабами своей благотворительной деятельности, впрочем, они же и вызывают критику из-за огромного потребления водных ресурсов. Только представьте, чтобы подливать 15 миллионов деревьев, растущих на их плантациях, нужно 500 миллионов тонн воды в год, это при том что 4 миллиона жителей Лос Аджелеса тратят 700. Дошло даже до использования технической воды из переработки нефтепродуктов, что вызвало возмущение среди американцев.

Плантации Резников

Супруги сегодня

Разменяв девятый десяток, Резник не желает сбавлять темп. Говорит, что чувствует себя на 50. Среди троих детей и четырех внуков никто не желает стать наследником агроимперии.