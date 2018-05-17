Як заробляти великі гроші, будучи студентом: досвід бізнесмена українського походження Резніка

Стюарт Резнік ніколи не їздить на тракторі, не працює з лопатою, не формує крону фруктових дерев, але він точно знає, як на них заробляти. Він не аграрій. Він бізнесмен, на рахунку якого майже 4 мільярди доларів.

Плантації мандарин, мигдалю, фісташок та гранатів з'явились у його житті лише у 42 роки, і то як невелике капіталовкладення, аби вберегти гроші від інфляції.

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Його батько ще народився в Україні, але на початку минулого століття почалися єврейські погроми, тож родина похапцем емігрувала у Штати. Стюарт змалку знав, що може розраховувати лише на власну кмітливість. Хоча батько й володів баром, але любов до випивки та азартних ігор надто часто спустошувала його гаманець. Якось він навіть побився об заклад і програв автомобіль.

Втупивши до університету, хлопець придбав машинку для натирання підлоги воском. Його послугами користувались аптеки, піцерії, приватні маєтки. Починав з напарником, а до закінчення університету на нього працювала вже сотня людей. За рік такий нехитрий бізнес приносив 40 тисяч доларів.

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Надивившись на різні будинки, Стюарт наважився інвестувати в сигналізацію для житла. За кілька років його компанія так розрослась, що дружина пропонувала продати його, поставити гроші в банк і до останніх днів жити на відсотки. Для амбітного підприємця такий план був надто нудний. Бізнес він таки продав, але вирішив інвестувати в нерухомість.

У той період йому бракувало поради маркетолога, тож він звернувся в агенцію, якою керувала Лінда. Тут Стюарт знайшов не лише людину, яка могла продати буквально все, а й нову дружину. Чого вони тільки не вигадували: продавали квіти у чайниках, тарілки із зображення Елвіса Преслі та ляльки, що відтворювали образ принцеси Діани.



Лінда та Стюарт Резніки в молодості

І от 1978 рік. Резніки міркують, куди ж би їм ще вкласти гроші, аж доки до них доходять чутки, що у Каліфорнії дешево продають тисячу гектарів. Відсутність сільськогосподарського досвіду їх не спиняла, потрібно було знайти свою нішу. Так вийшли на гранати. У ті роки на них не було особливого попиту, але Лінда знала, як це змінити. Витрачає 30 мільйонів доларів на дослідження, які підтверджують позитивний вплив на серцево-судинну систему та простату. Крім того наполягає продавати не просто фрукти, а сік у гарних пляшках. У Штатах починається справжній гранатовий бум.



Будинок Резніків



Лінда та Стюарт на фоні свого розкішного будинку

Резніки усвідомили: акцент на здоровий спосіб життя має стати основним у їхній стратегії. Переконують американців замінити шкідливі снеки на горіхи і не шкодують витрачати на рекламу мільйони доларів. Зараз саме їхня компанія продає 80 % усіх горіхів у США.

Подружжя відоме маштабами своєї благодійної діяльності, втім, вони ж і викликають критику через величезне споживання водних ресурсів. Лише уявіть, аби підливати 15 мільйонів дерев, що ростуть на їхніх плантаціях, потрібно 500 мільйонів тонн води в рік, це при тому що 4 мільйони мешканців Лос Аджелесу витрачають 700. Дійшло навіть до використання технічної води з переробки нафтопродуктів, що викликало обурення серед американців.



Плантації Резніків



Подружжя сьогодні

Розмінявши дев'ятий десяток, Резнік не бажає збавляти темп. Каже, що відчуває себе на 50. Серед трьох дітей та чотирьох внуків ніхто не бажає стати спадкоємцем агроімперії.