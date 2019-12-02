Как заработать деньги во время сортировки мусора: пример Черновцов

В Черновцах получают деньги из мусора. Жители нескольких многоэтажек самоорганизовались и начали сортировать мусор. За пластик, бумагу и стекло уже выторговали почти тысячу гривен. А к новогодним праздникам планируют приобрести елку и порадовать весь квартал праздничным настроением.

Изначально на территории новостроек одного из районов Черновцов стояли обычные свалки. Вокруг вечно была вонь, а мусор разлетался по всему дворе.

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Наводить порядок взялись сами жители. Летом решили отправиться на конкурс общественных проектов, победили и обустроили подземные урны для органических отходов. А впоследствии открыли еще и сортировочную станцию.

Обычный мусор, органику несем в подземные свалки, а отсортированные стекло, бумагу, пластик и полиэтилен сюда несем. Очень удобно. Дома не держишь долгое время,

- сообщила местная жительница Зоряна Корчинская.

Сортировать мусор мотивируют еще и деньги – предприятие-утилизатор платит жителям за правильно распределенные отходы. "Деньги небольшие, но в то же время это реальные деньги для общей потребности что-то купить", – заявила местная жительница Татьяна Орлецкая.



Подземные мусорники

Уже удалось выручить почти тысячу гривен. За заработанное люди решить украсить двор к Рождеству.

За день откликнулось 100 жителей – это впечатляющий показатель. Люди сознательно пошли на это и они готовы. Мы еще активнее сортируем, чтобы на елочку купить еще и гирлянды. И у нас будет такой экопраздник,

– пояснила председатель ОСМД Яна Брус.

Местные власти такую активность только одобряют. Ведь закон запрещает вывозить мусор без его распределения на группы на самой контейнерной площадке.

"Действительно хорошая инициатива реализована по программе бюджет участия, и имеет продолжение в части сортировки мусора. Если люди сами поставили цель и организовались, тогда есть результат, это первый яркий результат в пределах многоквартирного дома", – рассказал заместитель городского головы Черновцов Владимир Середюк. Активисты надеются, что такая инициатива станет масштабнее и ее начнут перенимать и другие жители города.



