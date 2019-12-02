Як заробити гроші під час сортування сміття: приклад Чернівців

У Чернівцях отримують гроші з непотребу. Мешканці кількох багатоповерхівок самоорганізувались та почали сортувати сміття. За пластик, папір та скло уже вторгували майже тисячу гривень. А до новорічних свят планують придбати ялинку і потішити весь квартал святковим настроєм.

Від самого початку на території новобудов одного з районів Чернівців стояли звичайні смітники. Навколо вічно був сморід, а непотріб розлітався по всьому подвір'ї.

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Наводити лад взялися самі мешканці. Улітку вирішили податися на конкурс громадських проєктів, перемогли й облаштували підземні смітники для органічних відходів. А згодом відкрили ще й сортувальну станцію.

Звичайне сміття, органіку несемо у підземні смітники, а відсортоване скло, папір, пластик і поліетилен сюди несемо. Дуже зручно. Вдома не тримаєш довгий час,

– повідомила місцева жителька Зоряна Корчинська.

Сортувати сміття мотивують ще і гроші – підприємство-утилізатор платить мешканцям за правильно розподілені відходи. "Гроші невеликі, але в той же час це реальні гроші для загальної потреби щось придбати", – заявила місцева жителька Тетяна Орлецька.



Підземні смітники

Уже вдалось вторгувати майже тисячу гривень. За зароблене люди вирішити прикрасити двір до Різдва.

За день відгукнулось 100 мешканців – це вражаючий показник. Люди свідомо пішли на це і вони готові. Ми ще активніше сортуємо, аби на ялиночку купити ще й гірлянди. І у нас буде таке екосвято,

– пояснила голова ОСББ Яна Брус.

Місцева влада таку активність тільки схвалює. Адже закон забороняє вивозити сміття без його розподілу на групи на самому контейнерному майданчику.

"Справді гарна ініціатива реалізована по програмі бюджету участі, і має продовження у частині сортування сміття. Якщо люди самі поставили ціль і організувались, тоді є результат, це перший яскравий результат у межах багатоквартирного будинку", – розповів заступник міського голови Чернівців Володимир Середюк. Активісти сподіваються, що така ініціатива стане масштабнішою і її почнуть переймати й інші жителі міста.



