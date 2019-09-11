Как Зеленский принимает важные решения и кому доверяет больше всего

Когда Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно принять важное решение, он не созывает собрание, а организует брейнсторм – мозговой штурм. На эти брейнстормы обычно приглашают помощника президента Сергея Шефира, главу Офиса Президента Андрея Богдана и помощника главы государства Андрея Ермака.

Приходит и первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, курирующий региональную политику и координирует работу с мажоритарщиками, сообщает "Украинская правда".

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Ранее в этих встречах участвовал еще и Алексей Гончарук, но это было до того, как Верховная Рада назначила его премьер-министром.

Обычно на брейнстормах также присутствуют заместители Богдана по информационным вопросам Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

Тимошенко отвечает за сотрудничество ОПУ с медиа. Напомним, что недавно он попал в скандал с "заявлением Богдана на отставку". Этот инцидент очень подмочил авторитет Тимошенко в журналистских кругах. Однако, по данным издания, это не мешает ему разрабатывать "коммуникационную стратегию" – по сути единую медийную политику для Офиса Президента, Кабмина и Верховной Рады. У Зеленского хотят, чтобы коммуникация всех трех ведомств была синхронизированной.

В то же время Костюк сосредоточен на работе лично с президентом. Он пишет тексты выступлений президента и придумывает новые формы для общения Зеленского с обществом. Например, именно Костюк – автор идеи монолога президента за рулем Tesla.

Кроме работников офиса, на брейнстормы Зеленского приглашают также других высокопоставленных членов команды.

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Если вопрос касается экономики, в ОПУ приходит Гончарук, если – работы Рады, то Зеленский приглашает спикера парламента Дмитрия Разумкова, первого вицеспикера Руслана Стефанчука, нардепа Александра Корниенко и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Если при чужих людях Зеленский пытается производить хорошее впечатление, подбирает слова, включает свою харизму, то со своим окружением он не церемонится. Вова может быть довольно жестким чуваком, может и злиться, и порой матерится. Если президент при Вас матюкнулся, значит, Он вам доверяет", – рассказал высокопоставленный источник издания из окружения президента.

Как признаются и в партии "Слуга народа", и в окружении президента, Елене Зеленской глава государства доверяет больше всего.

Перед тем, как решать важный вопрос, Володя со всеми поговорит, послушает разные мнения. Он умеет, действительно умеет слушать, и его невозможно убедить. Но конечное решение всегда только за ним,

– заверил один из старых товарищей Зеленского.

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