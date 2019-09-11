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      Як Зеленський ухвалює важливі рішення і кому довіряє найбільше

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      Володимир Зеленський збирає не наради, а брейнсторми
      Володимир Зеленський збирає не наради, а брейнсторми / Getty Images

      Коли Президентові України Володимирові Зеленському потрібно прийняти важливе рішення, він не скликає нараду, а організовує брейнсторм – мозковий штурм. На ці брейнсторми зазвичай запрошують помічника президента Сергія Шефіра, голову Офісу Президента Андрія Богдана та помічника глави держави Андрія Єрмака.

      Приходить і перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, який курує регіональну політику та координує роботу з мажоритарниками, повідомляє "Українська правда".

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      Раніше у цих зустрічах брав участь ще й Олексій Гончарук, але це було до того, як Верховна Рада призначила його прем'єр-міністром.

      Зазвичай на брейнстормах також присутні заступники Богдана з інформаційних питань Кирило Тимошенко і Юрій Костюк.

      Тимошенко відповідає за співпрацю ОПУ з медіа. Нагадаємо, що нещодавно він потрапив у скандал з "заявою Богдана на відставку". Цей інцидент дуже підмочив авторитет Тимошенка у журналістських колах. Проте, за даними видання, це не заважає йому розробляти "комунікаційну стратегію" – по суті єдину медійну політику для Офісу Президента, Кабміну та Верховної Ради. У Зеленського хочуть, щоб комунікація всіх трьох відомств була синхронізованою.

      Водночас Костюк зосереджений на роботі особисто з президентом. Він пише тексти виступів президента та вигадує нові форми для спілкування Зеленського із суспільством. Наприклад, саме Костюк – автор ідеї монологу президента за кермом Tesla.

      Крім працівників Офісу, на брейнсторми Зеленського запрошують також інших високопоставлених членів команди.

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      Якщо питання стосується економіки, в ОПУ приходить Гончарук, якщо – роботи Ради, то Зеленський запрошує спікера парламенту Дмитра Разумкова, першого віцеспікера Руслана Стефанчука, нардепа Олександра Корнієнка та голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

      "Якщо при чужих людях Зеленський намагається справляти гарне враження, добирає слова, включає свою харизму, то зі своїм оточенням він не церемониться. Вова може бути досить жорстким чуваком, може і злитися, і деколи матюкається. Якщо президент при Вас матюкнувся, значить, Він вам довіряє", – розповіло високопоставлене джерело видання з оточення президента.

      Як зізнаються і в партії "Слуга народу", і в оточенні президента, Олені Зеленській глава держави довіряє найбільше.

      Перед тим, як вирішувати важливе питання, Володя з усіма поговорить, послухає різні думки. Він вміє, справді вміє слухати, і його можливо переконати. Але кінцеве рішення завжди тільки за ним,
      – запевнив один зі старих товаришів Зеленського.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Офіс Президента Олена Зеленська Андрій Богдан Олексій Гончарук Сергій Шефір
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