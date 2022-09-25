Какая армия – такие и "пятизвездочные" условия: куда поселили мобилизованных в Ингушетии – видео

В россии к мобилизации не было ничего готового, кроме речей диктатора путина и руководителя минобороны шойгу. Это доказывают условия, в которых поселяют мобилизованных в Ингушетии.

Не успели мы отойти от "новейшего вооружения" россиян в виде ржавых автоматов, а тут оказывается, что их поселяют в "пятизвездочные отели". И там есть все то, что так любят россияне – дух ссср и отсутствие комфорта.

Достойно внимания Мобилизированным российским танкистам выдали автоматы, покрытые ржавчиной: красноречивое видео

Как выглядят "5 звезд" в Ингушетии

На видео, опубликованном в сети, видно, что комната, рассчитанная на 11 человек, так и говорит "вы хотели ссср – имеете ссср", потому что старые ватные матрасы точно помнят еще какого-то "вождя". И то не всем повезло, потому что даже такого "добра" в пятнах на всех не хватило.

Так же ремонта в "номере" не видели давно. Наверное, с тех времен, когда и производили матрасы, на которых будут спать мобилизованные. Об этом красноречиво говорит потолок в комнате.

Ну, что можем сказать? Какая армия – такие и "отели".

"5 звезд" для мобилизованных в Ингушетии: смотрите видео

Тем временем частичная мобилизация продолжается

Мобилизация в россии продолжается полным ходом, однако хуже всего в этой ситуации является то, что оккупанты пытаются привлечь к войне против Украины украинцев с временно оккупированных территорий. Кроме того, в Крыму россияне вручают повестки крымским татарам. Военное и политическое руководство Украины призывает наших граждан в оккупации избегать мобилизации или при первой возможности переходить на сторону ВСУ.

А вот в россии часть населения в начале 8 месяца полномасштабного вторжения решила идти протестовать. Кто только против мобилизации, а кто даже решил покричать "нет войне". Росгвардия и спецназовцы задерживают всех – детей, женщин, пенсионеров. В то же время, задержанным мужчинам вручают повестки.

Официально кремль заявил о намерении мобилизовать 300 тысяч человек, однако, по данным СМИ, в тайной части указа диктатора говорится о миллионе.

Тем временем в селе Тюменево в Кемеровской области не осталось ни одного мужчины – всех забрали на войну.

Однако война продолжается, поэтому предлагаем передать горячий привет оккупантам донатом на ВСУ: смотрите видео