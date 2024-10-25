Такими данными в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился экс-глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав. Он отметил, что предполагает у Путина эту болезнь, опираясь на собственные источники.

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О войсках КНДР для войны в Украине

Северная Корея отправила 12 тысяч военных для войны в Украине. Какова ваша реакция на эти события?

Я изрядно обеспокоен этой новостью. Это беспрецедентно. Северная Корея никогда раньше не отправляла солдат за границу. Нужно выделить еще несколько моментов.

Первый момент – это немного похоже на акт отчаяния со стороны россиян . Зачем им поддержка от северокорейских солдат? Можно предположить, что у россиян проблемы с личным составом.

– это немного похоже на . Зачем им поддержка от северокорейских солдат? Можно предположить, что у россиян проблемы с личным составом. Второй момент – эти северокорейские военные никогда не воевали. Я сразу задаю себе вопрос. А сколько из них перейдут на сторону Запада, когда попадут в Украину? Они раньше не были за пределами Северной Кореи. Вели очень закрытую жизнь.

Такие события вызывают беспокойство. Но, с другой стороны, есть показатели, которые свидетельствуют о другом. А возможно, это действительно может сыграть в пользу Украины в среднесрочной перспективе.

А как это может сыграть в пользу Украины?

Это свидетельствует об отчаянии со стороны россиян. Кто в здравом уме вез бы в Россию военных с другого конца континента? Они не имеют опыта ведения сухопутной войны. И неизвестно, сколько вообще их.

Какой может быть реакция Запада на это все? Почему Запад такой мягкий в отношении России и Северной Кореи? Мы еще не увидели какой-то серьезной реакции.

Думаю, что это еще рано. Уверен, что вы еще получите достаточно четкие заявления.

Новости об этом только появились. Насколько мне известно, никаких официальных заявлений от Северной Кореи или от России не было. Это подтверждает разведка Южной Кореи.

Я уверен, что реакция будет, когда увидим четкую картину, что это за войска, какую технику они имеют. Есть вопросы, которые остаются без ответа.

Думаю, что еще рано. Но откровенное осуждение будет.

Важно! Владимир Путин фактически подтвердил вовлеченность войск КНДР в войну в Украине. Когда его попросили прокомментировать спутниковые фото, которые являются доказательством этого факта, он ответил: "Снимки – вещь серьезная: если они есть, то что-то отражают".

Стоит ли ожидать какого-то другого военного ответа? К примеру, разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов по России.

Я считаю, что мы должны дать Украине разрешение на использование ракет большей дальности по российским целям. В этой войне важно нанести ущерб логистическим базам России.

Это касается и войск Северной Кореи. Думаю, что они будут мишенью. Им должно быть трудно из-за ответа украинских войск.

Имеет ли Запад достаточно средств, чтобы не допустить дальнейшей эскалации такого сотрудничества между Россией и Северной Кореей? Может ли Запад помешать Северной Корее отправить еще больше солдат в Украину?

Я думаю, если бы было видно, что Северная Корея собирается активно втянуться в эту войну, то это могло бы спровоцировать изменение политики в Соединенных Штатах относительно использования оружия большей дальности.

Использование этого оружия может быть средством решения проблемы более масштабного развертывания сил Северной Кореи. Как я уже сказал, на данном этапе я почти уверен, что это провокация.

Значительное ли это военное событие, еще надо выяснить. Неизвестно, как эти северокорейские солдаты, которые находятся под властью очень странного и изолированного режима, вообще будут реагировать на боевые действия.

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О дезертирстве войск КНДР

Также были сообщения о дезертирстве северокорейских войск на территории России. 18 солдат сбежали, но их впоследствии задержали. Будет ли увеличение дезертирства?

Конечно, что это риск. Выбраться из Северной Кореи очень сложно. Случаи дезертирства были в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Я сам это наблюдал еще много лет назад.

Не удивлюсь, если это превратится в серьезную проблему. Возможно, украинская армия достигнет того, что на их стороне будет взвод северокорейских солдат-дезертиров.

Но давайте посмотрим, что из этого получится.

Это очень странное развитие событий из очень странной страны. Количество этих войск неизвестно. Они никогда раньше не были на Западе. У них закрытый бэкграунд. И будет интересно глянуть, как они отреагируют на войну.

Но лично я считаю, что это может быть пропагандистской возможностью, которая будет выгодной для Украины.

По вашему мнению, знал ли Ким Чен Ын о факте переброски своих войск на поле боя? Возможно, он имел какие-то разговоры с россиянами и они обещали только их тренировать?

Нет, я уверен, что была договоренность. Не могу поверить, что их бы отправили на обучение, а потом внезапно бросили бы на поле боя без согласия со стороны Кима.

Большая проблема для России

Как Россия могла бы привлечь войска КНДР в своих операциях? Как они могут преодолеть языковой барьер?

С большим трудом. Корейский язык – очень сложный язык. У меня есть друзья – блестящие лингвисты. Они говорят, что корейский язык является одним из самых сложных языков для изучения и разговора.

Думаю, что их трудно будет привлечь к боевым действиям. Ладно, пусть рядом будут российские связисты. У них будут переводчики. Но на поле боя это может быть настоящей проблемой.

У Путина, вероятно, болезнь Паркинсона

Хотел бы также поговорить о Кремле и Путине. Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона. Об этом сообщают ваши источники в Восточной Европе. Как эта болезнь влияет на принятие решений и на его действия?

Я говорил об этом уже давно. И не готов рассказать, кто мне это рассказал и с кем я это обсуждал.

Я не медицинский работник. Но болезнь Паркинсона имеет много проявлений. Она может развиваться медленно и менять темп.

Одной из особенностей болезни Паркинсона является влияние на суждения и рациональность. Я уверен: если у Путина есть болезнь Паркинсона, то им занимаются лучшие специалисты в России.

В таких обстоятельствах вы точно можете долго жить с болезнью Паркинсона и в определенной степени скрывать симптомы.

Я думаю, так называемая специальная военная операция Путина оказалась катастрофой для России как внутри страны, так и на международном уровне. И он находится в очень сложном положении, потому что не может отступить.

Он может идти только вперед и продолжать войну. Он копает для себя все более и более глубокую яму. Если он болен, то всё можно объяснить помутнением его ума.

Но я не готов это сказать однозначно. Я имею в виду, что это предположение. Возможно, обоснованное предположение. Но все же предположение.

Путин согласен завершить войну, но есть условие

Означает ли это, что у Путина нет выхода из этой войны с политической и военной точки зрения?

Я не вижу для него выхода в этот момент, если нет готовности со стороны Украины к переговорам, а никаких намеков на это, собственно, нет.

Я также не вижу готовности России к переговорам, если она не заявит о том, чего хочет.

Это линия Путина по состоянию на сейчас: он готов остановить войну, но только на собственных условиях.

Похоже, Путин не хочет соглашаться на меньшее, чем на капитуляцию Украины.

Да, думаю, вы правы. И я не думаю, что Украина готова сдать свои территории России. Поэтому мне кажется, что мы еще далеки от переговоров, чтобы урегулировать последствия вторжения и нарушения украинского суверенитета.

Тревожный аспект войны

Видите ли вы возможность проведения переговоров через некоторое время в будущем, учитывая позицию Путина?

Не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос. Я не готов что-то предполагать. То есть меня беспокоит то, что Запад не удовлетворяет оборонные и стратегические потребности Украины настолько, насколько должен был бы это делать.

Знаете, есть тревожный аспект войны. Очевидно, что через несколько недель в США состоятся президентские выборы.

Нам неизвестно, насколько президент Соединенных Штатов – кто бы им ни стал – отреагирует на Украину.

Но надеюсь, что поддержка Запада останется твердой. В будущем она будет увеличена. Мы не позволим Путину утверждать, что он выиграл эту войну или достиг своей цели.

Это очень важно для безопасности Европы и Запада в целом. Это очень важно для международной безопасности, чтобы Путин не заявлял о победе в этой войне, в этой краже украинской территории.

В Кремле есть постоянное напряжение

Война России против Украины подорвала власть Путина, считает директор ЦРУ. А что вы думаете о том, как сейчас Путин держит власть?

Очень трудно заглянуть за кулисы в Кремле. Я уже давно на пенсии, поэтому не имею доступа к конкретным разведывательным данным.

Но интересно, что директор Центрального разведывательного управления говорит о таком публично. Он имеет определенные данные, которые на это указывают.

Я могу предположить, что ситуация в руководстве Кремля не является слабой, но является неустойчивой. Видимо, среди руководства вокруг Путина есть огромное напряжение и давление, потому что он поставил Россию в такое невероятно сложное положение.

Это касается и российской экономики, и военного дела, и международных отношений. Сейчас Россия очень изолирована, она в значительной степени зависима от Китая.

Если забежать вперед, мне не кажется, что ситуация для Путина улучшится. Поэтому мы можем представить за кулисами напряжение и трудности.

План победы и вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы по прекращению войны. По его словам, этот план может положить конец войне уже в следующем году, если усилить давление на Россию, позволить Украине удары вглубь России, предоставить больше поддержки Киеву и тому подобное. Каково ваше мнение относительно этой инициативы президента?

Я полностью симпатизирую его точке зрения на необходимость Запада поставлять Украине оружие, которое нужно, и позволять его использование, чтобы Украина могла перенести войну глубже в Россию.

Это, очевидно, имело бы огромное значение для военного прогресса сейчас, когда мы имеем что-то вроде патовой ситуации. Ведь россияне имеют небольшие тактические продвижения на Донбассе.

Если говорить о членстве Украины в НАТО, то это гораздо более сложный вопрос из-за 5 статьи договора НАТО. Страна не может присоединиться к Альянсу тогда, когда имеет большой территориальный конфликт с соседом.

Статья 5 достаточно четко говорит о том, что у заявителей не может быть серьезного пограничного конфликта. Боюсь, что Украина на данный момент не сможет вступить в НАТО.

Но это не значит, что Украина не должна иметь очень крепкой поддержки от Запада.

Справка. Пятая статья договора НАТО предусматривает, что в случае, если любое из государств – членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

Если смотреть на долгосрочную перспективу, то да, думаю, Украина должна неизбежно вступить в НАТО. Но вопрос в том, какие шаги следует сделать для такого решения. Этому должны предшествовать прежде всего гарантии безопасности для Украины.

Эта ситуация (невозможность вступить в НАТО – 24 Канал), впрочем, может быстро измениться, если Россия проиграет, а Украина вернет себе значительную часть территории, если не всю.

Как могут устранить Путина и кто станет его преемником

Я хотел бы вернуться к Кремлю. По вашему мнению, что может измениться, если устранят Путина?

Сложный вопрос. Не думаю, что мы знаем ответ. Очевидно, что вокруг Путина есть влиятельные лица. Я бы ожидал, что кто-то из них станет его преемником, если произойдет какой-то переворот против Путина лично.

Думаю, это был бы Николай Патрушев, который ранее возглавлял ФСБ и с которым я много лет назад имел дело. Он у власти уже давно.

Если в России происходят политические изменения, то они зависят от характера этих изменений: это внутреннее событие в Кремле или что-то шире с участием генштаба.

На мой взгляд, сейчас наиболее вероятным сценарием является какой-то "дворцовый переворот", где произойдет смена власти. Путин уйдет, и тогда мало что изменится с точки зрения российской политики в отношении войны в Украине.

Но есть часть людей, которая считает, что эта война настолько разрушительна в средне- и долгосрочной перспективе для России, что должен быть какой-то выход из нее.

Может ли Путин столкнуться с физической угрозой своей жизни в случае какого-то переворота?

Если вы посмотрите на российскую историю в этом контексте, то демократического механизма для политических изменений в России не существует.

В этих обстоятельствах каждый следующий лидер ищет что-то, что было бы более жестоким и разрушительным. Единственное, что я хотел бы отметить, – за последнее время и Горбачев, и Ельцин оставили власть живыми.

Ликвидация российских лидеров

Как вы оцениваете возможность для Украины осуществлять ликвидацию российских военных и политических лидеров?

Подобное мы видели на примере Израиля – последствия нападений на отдельных лиц. Украина разработала чрезвычайно мощные беспилотники, пожалуй, одни из лучших в мире. К ним сейчас существует очень большой интерес.

Уверен, что есть представители украинской разведки, которые думают о том, чтобы атаковать отдельных лиц и поднять цену ведения войны для командования российской армии. Это естественно.

Израиль уже продемонстрировал, насколько эффективным может быть преследование военного руководства. Все же не в случае регулярной армии, а неправительственных движений, которые имеют террористический профиль, я считаю, что Украина могла бы такое делать.

Я также хотел бы подчеркнуть другую важную мысль. Я уже упоминал о возможности западных инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Думаю, в этом есть огромная заинтересованность.

Но важно, чтобы Украина продолжала концентрироваться на искоренении коррупции в правительстве, если хочет поощрить западных партнеров прийти и поддержать оборонную промышленность.

В этом направлении уже произошло определенное улучшение, но важно, чтобы Украина довела это до конца.