От +19 до +33 градусов и молнии: погода удивит украинцев контрастами
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине на выходных 30-31 июля будет очень контрастной. В восточной части страны будет жара, а в западной – грозы.
Минимальная температура воздуха в выходных составит +19 градусов, а максимальная – +32 градуса. Холоднее всего будет во Львове, Тернополе и Луцке.
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Прогноз погоды на субботу, 30 июля
В субботу в большинстве областей Украины будет солнечно. Грозы синоптики прогнозируют только:
- во Львовской области;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой;
- Хмельницкой;
- Тернопольской;
- Волынской.
В этих областях температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+28 градусов. Юго-Восточный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.
В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду — +27...+29 градусов. В Чернигове и Сумах будет на 2 градуса холоднее.
Самую сильную жару следует ожидать в Херсоне и Запорожье. Там столбики термометров поднимутся до +31…+33 градусов.
Прогноз погоды на 30 июля. / Карта Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на воскресенье, 31 июля.
В воскресенье на Запад придет похолодание, а грозы распространятся по другим регионам. В частности, сильный дождь, гром и молнию синоптики прогнозируют в Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. Заметим, что дождь будет сильнее, чем в субботу, еще и круглосуточный.
Температура воздуха в этих регионах тоже опустится. В то же время, на Юге и Востоке погода кардинально не изменится. Там и дальше будет светить солнце, а воздух прогреется еще больше. Почти во всех регионах столбики термометров зедержатся на уровне +30...+32 градуса.
Прогноз погоды на 31 июля. / Карта Укргидрометцентра.