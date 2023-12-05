Морозы окрепнут: какой погоды ждать Николая

Уже в среду в Украине отмечают День Святого Николая. Погода тоже приготовила свои подарки. Впрочем, в части областей они могут быть не очень приятными.

Одевайтесь теплее, ведь на улице будет холодно. Так, 5 и 6 декабря ожидается до 14 градусов мороза. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Какая будет погода на Николая

В ближайшие дни территория Украины будет находиться под влиянием поля повышенного давления. Это обеспечит нам 5 и 6 декабря погоду без осадков в большинстве областей. И даже отдельные прояснения могут быть.

5 и 6 декабря у западных в ночные часы 5 – 10 градусов мороза, местами даже до -14, а в дневные часы 0 – 5 градусов мороза,

– отметила Наталья Птуха.

Синоптик добавила, что на остальной территории ночью 1 – 6 мороза, а днем от 2 мороза до 4 градусов тепла. В Крыму даже до +8 градусов.

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Прогноз погоды на 6 декабря / Скриншот Укргидрометцентра