Когда похолодает, будет ли еще в октябре жара, или же возможны снег и мороз: интервью с синоптиком

Сентябрь в Украине выдался достаточно теплым, а иногда даже по-летнему жарким с +30-градусными показателями. Как отмечают синоптики, среднесуточная температура превысила норму на 3 – 9 градусов! Впрочем, в конце месяца температура понемногу пошла на спад.

Вернется ли еще сильная осенняя жара в Украину, или же наоборот – придет резкое похолодание, какой будет погода до конца сентября, ждать ли в октябре сильных ливней, бабьего лета и мороза – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Важно! Интервью с Натальей Птухой было записано 26 сентября и актуализировано по состоянию на 1 октября.

Когда в Украине будет похолодание

В этом году начало сентября в Украине было довольно теплым. Кое-где температура даже превышала +30 градусов. Какой же будет погода дальше – тепло еще задержится, или уже ждать ощутимого снижения температуры, которое уже началось в западных областях, например?

Снижение температуры ощущалось на Западе еще с четверга, 26 сентября. Потому что все же в последние дни атмосферные фронты с Запада, которые поступали из Европы, влияли и на наши западные области. Поэтому там и температурный фон отличался от большинства территории. Дневные максимумы в пределах +18 – +23, то есть около +20 градусов.

На остальной территории температура оставалась в пределах +21 – +26 градусов. Если говорить о Юге, там вообще до +29 градусов, и даже в некоторых центральных областях такие показатели могли быть.

В воскресенье уже было более ощутимое изменение погодных условий. Потому что сейчас эти атмосферные фронты, которые были на Западе, они, скажем так, немного снижали температуру, но не кардинально – полностью на осенний характер погоды.

Все же у нас еще продолжается практически по всей территории Украины метеорологическое лето.



В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Но именно в воскресенье, предпоследний день сентября, проходил уже более ярко выраженный, более активный атмосферный фронт именно с северо-запада. Он вызвал изменение воздушных потоков, ведь последние два дня и до субботы у нас преобладал южный перенос воздуха. Соответственно из Турции, из южных широт поступало тепло.

И поэтому у нас пятница и суббота, 27 – 28 сентября, были по-настоящему летние.

Но в воскресенье уже во время и после прохождения атмосферного фронта, скажем так, хронологически, как он продвигался из западных областей в сторону северных и центральных немножечко, уже более ощутимое снижение температурных показателей.

Уже дневные максимумы у нас не +20 – +25 градусов в большинстве областей, а +15 – +20 градусов.

Но в то же время все стабильно на Юго-Востоке – туда похолодание еще где добралось. Там температурный фон особо не изменился и все еще выше показатели – по +25 градусов.

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Аномальный сентябрь: будет ли еще сильная жара

Возможна ли еще жара +30 и более, или такую высокую температуру уже не прогнозируете?

Теплее всего у нас было в пятницу и субботу – это +29 градусов. И, возможно, до +30 где-то локально по Югу на несколько часов столбики термометров еще поднимутся.

Конечно, это уже не летние тридцатки. Потому что и ночи прохладнее.

Далее уже – изменение погоды, которая, кстати, в западных областях началась именно в субботу. То есть там уже с 28 сентября пролегает этот фронт, а в воскресенье он достиг и остальной территории Украины.



Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Насколько привычной для Украины является такая высокая температура +29 – +30 градусов в конце сентября?

Действительно, это необычно для сентября. Среднесуточные температуры в Украине преимущественно были выше климатической нормы на 3 – 9 градусов. Итоги этого месяца, конечно, будут уже в первые дни октября.

Но уже сейчас можно говорить, что, скорее всего, сентябрь будет на одном из первых мест по теплоте для Украины за всю историю наблюдений.

Официальная информация будет в октябре и мы проанализируем все, особенно после последних нескольких дней с очень высокими значениями температуры.

Повторюсь, что по факту метеорологическая осень в сентябре у нас так и не наступила. До сих пор продолжается метеорологическое лето. И даже будет усиливаться, в том плане, что определенное повышение температуры будет, хотя и кратковременное.

Когда завершится метеорологическое лето и начнется осень

Когда же тогда начнется настоящая осень?

Метеорологическая осень наступит, когда средняя суточная температура несколько дней подряд будет ниже +15 градусов. Конечно, для каждого региона это определяется отдельно.

В западных областях, скорее всего, где-то уже на этой неделе можно будет анализировать, говорить о ее начале. В то же время по Югу и Востоку еще остаются довольно-таки высокие показатели. Скорее всего, там еще будет продолжаться метеорологическое лето. По крайней мере в начале октябрьских дней.

Но определенное снижение все же с воскресенья – на Западе, Севере и частично в центральных областях.



Осень в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Если говорить об ориентировочных прогнозах на 10 дней, ожидается ли еще возвращение тепла, в частности, на Западе?

В принципе, такая погода будет удерживаться. После воскресенья уже будет более осенний характер, а дневные максимумы, больше на них ориентируемся, в пределах именно до +20 градусов. То есть +15 – +20 градусов. По Западу также.



Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будут ли заморозки и снег в ближайшее время

Будет ли резкое похолодание по всей Украине в ближайшие 10 дней?

Похолодание почувствуют жители северных и центральных областей. Юг и Восток все же такого похолодания еще не ощутят. У них остается более высокий температурный фон.

Если говорить как раз-таки о первых днях октября, то по Югу, конечно, еще будут преобладать дневные максимумы до +24 градусов, кое-где даже до +25 градусов.



Сильного похолодания на Юге еще не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

19 сентября в Карпатах зафиксировали снижение температуры до 0 градусов, а 30-го выпал первый снег. Возможны ли заморозки еще в конце сентября? И прогнозируется ли первый снег в других регионах?

В горах, на высокогорье, после прохождения атмосферного фронта в воскресенье, конечно, уже были вот эти проявления достаточно осеннего характера погоды. Кое-где не то, что заморозки, но ощутимое снижение температуры.

Если говорить именно о высокогорье Карпат, то 30 сентября там был снег и местами мокрый снег, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. Но уже 1 октября снова без осадков.

То есть локальное снижение до 0, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И пока только на высокогорье Карпат.



Первый снег в 2024 году в Карпатах / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Справка. Согласно многолетнему анализу, в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха в Украине составлял -1 – -7 градусов. На юге Херсонщины и Запорожье – 0 – +1 градус, а в Крыму до +5,5 градуса. Абсолютный максимум +33 – +38,8 градуса, в горных районах местами +24 – +32 градуса.



Заморозки в воздухе бывали во второй и третьей декадах. Однако в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде сентября.

Когда и где прогнозируют сильные ливни

В каких областях будут дожди и грозы? Речь идет о локальных и кратковременных осадках, или все же возможны сильные ливни?

В воскресенье на Западе и Житомирщине прошли умеренные, местами значительные дожди. Это был довольно-таки интенсивный атмосферный фронт. Так же в субботу в Карпатах были значительные дожди.

Поэтому они уже не локальные. Именно тот фронт, который царил в субботу и воскресенье, по Западу довольно-таки интенсивно себя проявил – были осадки, местами довольно значительные.



В конце сентября местами были значительные дожди / Getty Images

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Есть ли угроза большого наводнения в Украине из-за ливней

В середине сентября Центральную Европу охватили масштабные наводнения. Мощные ливни накрыли сразу несколько стран. Не грозит ли нам похожий циклон в ближайшие дни?

Это немного разные характеры синоптических процессов. Очень – это то, что в субботу и воскресенье достаточно активный атмосферный фронт именно в западных областях. Поэтому там в результате значительных дождей иногда могли быть какие-то и гидрологические явления.

Но по крайней мере этот процесс будет не такой долговременный, как был в Европе. Там была другая ситуация. Циклон оказался заблокирован антициклоном. Он на одном месте несколько дней крутился. Были очень высокие температурные контрасты между воздушной массой над Украиной, над Юго-Востоком Европы, скажем так, и Центральной Европой. Там заток холода происходил.

И из-за этих контрастов, из-за того, что циклон был заблокирован, там и были такие интенсивные осадки.

Больше всего осадков было именно 28 – 29 сентября по западным областям. Да, здесь они были интенсивные, но кратковременные. Потому что уже с понедельника погода без осадков.



На выходных в западных областях будут идти дожди / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Какой будет погода в октябре

Чего ждать от погоды в Украине во второй месяц осени?

По расчетам мировых прогностических центров, для первой декады октября по западным областям, конечно, температурный фон будет несколько ниже из-за поступления более прохладного воздуха. Возможно, даже на 1 – 2 градуса ниже климатической нормы. Но это только по западным областям.

На остальной территории Украины еще будет оставаться температура близкая к норме – в частности на Севере и частично в центральной части, а на Юге и Востоке немного выше, то есть на 1 – 2 градуса. Не настолько как сейчас, потому что сейчас где-то на 6 градусов на Юге и Востоке выше климатической нормы, – очень высокие вот эти значения температуры.

Уже будет сглаживаться этот процесс. И, в принципе, если говорить касательно октября, то все равно, даже несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидаем, что будет или близко к норме, или на 1 – 1,5 градуса выше. Речь идет о средней месячной температуре.

Краткая справка. В Укргидрометцентре отметили, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается +7 – +13, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Ожидаются ли в октябре сильные и затяжные осенние ливни, или снова будет дефицит осадков?

В октябре все же ожидаем, что их будет больше, чем в сентябре по крайней мере. Потому что тот блокирующий антициклон с Востока наконец постепенно потерял свою силу, а процессы в октябре будут более изменчивы.

Конечно, будут чередоваться солнечные дни, облачные, иногда дождливые. Ожидаем, что все же время от времени уже будем иметь больше осадков.

Но общее среднемесячное количество осадков ожидается в пределах 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101 миллиметр, что в пределах нормы.



Ожидается, что дождей будет больше, чем в сентябре / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Могут ли в октябре ударить сильные морозы

Какую самую высокую и самую низкую температуру фиксировали в октябре раньше?

Если говорить об абсолютном максимуме для октября, он составляет +26 – +34 градуса. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютный минимум температуры, который фиксировали когда-либо в октябре, от -4 до -16 градусов, то есть по-разному на территории Украины. Уже даже такие показатели могли быть.

В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах даже местами -17 – -23 градуса. Это такая обобщенная информация.

Октябрь – переходный месяц. Здесь может быть как +30 градусов в некоторые дни, так и -20 градусов.

Преимущественно, если это -20 градусов, то, возможно, это больше гор касалось, или северо-востока. Это очень кратковременные процессы.

Интересно! Согласно климатическим характеристикам, заморозки в первой половине октября – обычное явление.



Переменчивая погода в октябре в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Но пока ни сильной жары, ни морозов ждать не стоит?

Нет-нет. Сейчас у нас такого не будет.

Пока у нас в условиях изменения климата вообще все чаще становится больше теплых дней. Конечно, есть и исключения, например сейчас по Западу, где будет немного прохладнее в первой декаде октября. Но остальное время ожидаем, что все же температура будет близкой к норме и даже немного выше.



Сильные морозы в октябре пока не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда начнется настоящее бабье лето

Было ли уже в этом году бабье лето? И если нет, то когда же оно начнется?

Прежде всего, напоминаю, что "бабье лето" – это народная терминология. У синоптиков нет такого определения.

С метеорологической точки зрения те процессы, которые люди называют бабьим летом, мы можем фиксировать тогда, когда осенью наступил определенный период похолодания, снизилась температура или даже были первые заморозки. А после этого снова начался период теплой, солнечной, спокойной погоды.

Тепло, которое есть сейчас в сентябре – никакое не бабье лето. Это полноценное метеорологическое лето, что продолжилось. У нас получился еще +1 месяц.

Будет ли бабье лето в этом году в таком классическом понимании – посмотрим. Пока у нас по прогнозам определенное снижение температурных показателей на понедельник, 30 сентября. А дальше надо следить за развитием процессов.

Если будет какое-то очередное повышение, антициклон, если повезет и это будет в сочетании с относительно теплой воздушной массой, тогда это можно будет назвать бабьим летом.



Бабьего лета в Украине в этом году еще не было / Фото Валентины Полищук, 24 Канал