Августовский день будет дружелюбным к людям: прогноз погоды в Украине на 21 августа

Погода в Украине в воскресенье, 20 августа, будет сухая и жаркая. Масштабных осадков не прогнозируют, температуных рекордов – тоже.

Средняя дневная температура составит +26…+28 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Самое теплое – на Востоке.

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Осадков в большинстве областей Украины не прогнозируется. Дождь будет в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

В Киеве температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов. Кроме того, в украинской столице будет дождь.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что 21 августа погода в Украине будет по-настоящему летней. Украинская синоптик не заметила, что максимальная дневная температура будет составлять +24...+29 градусов.

Дожди, как видно из прогностической карты, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма,

– заявила Диденко.