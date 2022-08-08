На Юге – жара, грозы "соберутся в узел" над 3 областями: прогноз погоды на 9 августа

В Украине во вторник, 9 августа, будет жаркая погода. В ряде областей прогнозируют дожди с грозами.

Жарче всего будет на Юге и Востоке. В частности, до +36 градусов прогреется температура воздуха в Харькове, Луганске, Донецке. В Запорожье прогнозируют +35.

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Немного прохладнее будет в Херсоне, Николаеве, Одессе и Симферополе. Там обещают +32...+34 градуса. Средняя дневная температура в центральных областях составит +28…+30.

На Западе будет несколько прохладнее. Температура воздуха опустится до +22...+24 градуса. В большинстве западных областей прогнозируют дожди.

В Киеве обещают +24...+26 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Украинская синоптик Наталья Диденко отметила, что в украинской столице будет облачно. В то же время, существенных осадков не прогнозируют.

Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы,

– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 9 августа

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +26...+28

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +23...+25

Сумы – +24...+26

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +33...+35

Донецк – +34...+36

Луганск – +34...+36

Харьков – +34...+36

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 9 августа.