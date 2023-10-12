Днем 13 октября будет дождливо в ряде областей Украины. В частности, на Востоке и Севере. Температура воздуха остается высокой. На Юге прогнозируется до +20 градусов. Прохладнее всего будет в Сумах и Харькове. Там синоптики обещают только +13 и +15 градусов.

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Тем временем уже 15 октября дожди накроют всю Украину. Сильнейшие ливни обещают на Западе. В частности, к непогоде призывают готовиться жителей Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей. Сильно будет дождить также в Винницкой области.

Уже на следующий день, 16 октября, непогода только усилится. Ливни прогнозируют уже и на Юге. Не обойдет непогода и временно оккупированный Крым.

Карпаты – заснежило

Тем временем в украинских Карпатах – настоящая зимняя сказка. Там заснежило гору Пип Иван. Сообщается, что температура воздуха на вершине опустилась до -5 градусов. Такое впечатление, что гора уже встретила зиму и очень от этого радуется. Так что, если вы не могли дождаться праздников, уже официально можно доставать рождественский декор и готовить подарки к Святому Николаю себе и близким. Посмотреть сказочные фото с горы Пип Иван можно здесь.