Вдень 13 жовтня дощитиме у низці областей України. Зокрема, на Сході та Півночі. Температура повітря залишатиметься високою. На Півдні прогнозують до +20 градусів. Найпрохолодніше буде у Сумах та Харкові. Там синоптики обіцяють лише +13 та +15 градусів.

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Тим часом вже 15 жовтня дощі накриють всю Україну. Найсильніші зливи обіцяють на Заході. Зокрема, до негоди закликають готуватися жителів Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської областей. Сильно дощитиме також на Вінниччині.

Вже наступного дня, 16 жовтня, негода лише посилиться. Зливи прогнозують вже й на Півдні. Не омине негоди й тимчасово окупований Крим.

Карпати – засніжило

Тим часом в українських Карпатах – справжня зимова казка. Там засніжило гору Піп Іван. Повідомляють, що температура повітря на вершині опустилася до -5 градусів. Таке враження, що гора вже зустріла зиму і дуже від цього радіє. Тож, якщо ви не могли дочекатися свят, вже офіційно можна витягати різдвяний декор й готувати подарунки до Святого Миколая собі та найближчим. Переглянути казкові фото з гори Піп Іван можна тут.