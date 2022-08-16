Будет жарко: какую температуру синоптики обещают в Киеве в День Независимости

В Киеве в День Независимости синоптики обещают мощную жару. Температура воздуха может прогреться до +34 градусов.

Дождя в среду, 24 августа, ждать не стоит. Какая будет погода в столице на День Независимости – читайте в материале 24 канала.

Интересно Такая вероятность – мизерная, – синоптик успокоил украинцев относительно холодной зимы

Что говорят синоптики о погоде на День Независимости в Киеве

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала "РБК-Украине" , что в столице будет жарко и без дождя. По предварительным расчетам, столбики термометров будут колебаться на уровне +30 градусов . В то же время синоптикиня подчеркнула, что достоверность прогнозов более чем на 5 суток очень невысока. Сейчас в Украине очень неустойчивая погода, потому все еще может измениться.

Синоптический ресурс Gismeteo прогнозирует более жаркую погоду. В частности, температура воздуха в Киеве прогреется до +34 градусов , а ночью опустится до +18 градусов. Весь день небо будет солнечным и практически безоблачным.

В то же время прогноз погоды на сайте Sinoptik вообще другой. Ресурс обещает достаточно комфортную температуру воздуха – +20...+24 градуса. Утро и день будут пасмурными, солнце выйдет из-за туч только ближе к вечеру.

Последние новости о погоде в Украине