Зима – уже у порога: будут ли в ноябре морозы и снег

С каждым днем зима уже ближе. В то же время не стоит раньше времени вытаскивать пуховики и перчатки. Ноябрь приятно удивит погодой.

Игорь Кибальчич – кандидат географических наук, метеоролог – рассказал, что во второй декаде ноября немного похолодает. В то же время, никаких "минусовых" рекордов не будет.

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На большинстве территории Украины будет дождь. Даже на Юге, где долгое время была засуха. Между тем снега ждать не стоит. Он задерживается в дороге. Во второй декаде ноября будет снег только в Карпатах. К слову, сезон метелей горы "открыли" еще в октябре – полюбоваться фотографиями можно здесь.

Какая будет погода после 20 ноября

После 20 ноября резкие погодные изменения не прогнозируют. Температура воздуха будет выше нормы. Придется привыкать к традиционной ноябрьской мряке. Временами выпадет мокрый снег. В то же время, устойчивого снежного покрова, очевидно, не будет. Водоемы еще не покроются льдом.

Средняя дневная температура в ноябре составит +4…+10 градусов. Суммарное количество осадков будет составлять – 100 – 150% от нормы. Внезапные морозы не ударят. В то же время во второй половине месяца возможны кратковременные похолодания со снижением ночной температуры до -7...-2 градусов.