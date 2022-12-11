Аномальная температура в Киеве, мокрый снег и гололед: прогноз погоды на 12 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 12 декабря, синоптики прогнозируют похолодание в Украине. В частности, украинцев ожидает мокрый снег и дождь.
Холоднее всего будет на западе и юге страны, где отметки термометра достигнут показателей от – 1 до – 4 градуса. В то время как жителей востока, центральных областей и юга ожидает температура от +3 до +9.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко в понедельник, 12 декабря украинцев ожидает мокрый снег и дождь. По ее словам, в Украине будет влажная погода с периодическими осадками.
По ее словам, в понедельник ожидается уже более холодная погода в западных, северных областях и Винницкой области. На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3 до +9, местами до +9 +12 градусов, в Крыму до +15 градусов.
В дальнейшем в Украине похолодает. Туман продолжают бродить, разве что похолодание обморозит капельки тумана и они с звоном упадут на землю и дадут хотя бы что-нибудь увидеть за окном. Эти дни очень сложны для движения на дорогах, без особой необходимости не выезжайте или очень внимательно следите за прогнозом погоды,
– отметила синоптикиня.
Погода в Киеве
В Киеве температура воздуха снизится до нуля, дождь с туманом перейдут в мокрый снег, хотя видимость будет оставаться низкой.
Осадки в Киеве более вероятны в ближайшую ночь и утром 12 декабря. Также в понедельник будет наблюдаться аномальный ход температуры воздуха: ночь в столице будет теплой до +3 градусов, а днем похолодает до 0 – 1 градуса.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Прогноз Натальи Диденко подтверждает и Укргидрометцентр. Там отмечают, что в Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег.
На западе Украины и Житомирской области прогнозируют небольшой снег. Остальные регионы следует готовиться к дождям.
Погода в городах страны 8 декабря
Ужгород – -4...-2
Львов – -4...-2
Ивано-Франковск – -4...-2
Тернополь – -4...-2
Черновцы – -4...-2
Хмельницкий – -4...-2
Луцк – -4...-2
Ровно – -4...-2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +5...+7
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +12…+14
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +8...+11
Чернигов – 0...+2
Суммы – +6...+8
Полтава – 0...+2
Днепр – +9...+11
Запорожье – +8…+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+8
Харьков – +5...+7
Киев – -1...+1