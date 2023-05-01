Осадки ожидаются только в двух областях: прогноз погоды на 2 мая

Погода в Украине во вторник, 2 мая, принесет сухую погоду в большинство областей государства. Небольшие осадки будут только на Востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях.

Также в течение дня украинцы смогут насладиться солнцем, ведь на небе будет лишь небольшая облачность. Не побеспокоят и сильные порывы ветра, ведь его скорость будет всего до 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха за окном, то украинцев во многих областях ждет потепление. По сравнению с предыдущим днем, самым существенным оно будет на Западе государства, кое-где на Юге и в Крыму.

Так, на Западе Украины столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +17…+22. Однако при этом на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень опасности, оранжевый.

Что касается Севера, то там будет немного холоднее, чем в западных областях. За пределами домов температура воздуха будет радовать комфортными +16…+19.

На Востоке Украины во вторник будет холоднее всего. День встретит температурой +13, которая не поднимется выше +17.

Ночью 2 мая в северных, Ровненской, Харьковской и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый),

– предупредили в Укргидрометцентре.

На Юге Украины по сравнению с предыдущим днем температура не будет сильно отличаться. Она будет колебаться в пределах +16…+19. А вот в Крыму температура воздуха прогреется до +17…+19.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +16...+18

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +18...+20

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +15...+17



Погода в Украине 2 мая / Карта Укргидрометцентра