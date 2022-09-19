Похолодание в Киеве и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на 20 сентября

На большинство территории Украины во вторник, 20 сентября, вернутся дожди. Солнечно, погода будет на Востоке и частично в южных регионах.

Во вторник почти во всех регионах Украины похолодает на 1-2 градуса. Прохладнее всего будет на Львовщине и Волыни - +10 +12 градусов.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко информирует , что 20 сентября в Украине будут дожди и пестрая температура воздуха. Сообщается, что на западе, севере, в центре, ожидается +9+14 градусов, на юге и востоке +17+23 градуса.

В южной части и в восточных областях дождей серьезных не будет и даже иногда будет выглядывать солнышко,

– сообщила синоптикиня.

В Киеве, как отметила Диденко, погода усложнится. Предполагается умеренный или сильный дождь и похолодание до +9, +10 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +10...+12

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +17...+19

Киев – +11...+13



Прогноз погоды в Украине на 20 сентября. / Карта Укргидрометцентра.