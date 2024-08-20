В каких регионах ожидать наибольшую жару, а где дожди: прогноз погоды на 21 августа

20 августа 2024, 15:40
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 21 августа, обещает принести с собой переменную облачность. Специалисты отмечают, что осадков не будет, однако на территории большинства западных областей страны все же стоит ожидать кратковременный дождь.

Так, синоптики предсказывают, что в большинстве регионов Украины все же будет сухая погода. К тому же, температурные показатели будут фиксировать до +37.

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Погода в Украине на 21 августа

Синоптики прогнозируют на этот день в Украине переменную облачность, без осадков.

Лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза,
– сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Относительно температуры воздуха ночью, то она будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на побережье морей до 23 градусов тепла. Днем в западных областях ожидается от +29 до +34, а вот на остальной территории сильная жара до +35 – +37.

Погода в областных центрах

  • Киев +34...+36
  • Ужгород +31...+33
  • Львов +31...+33
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +31...+33
  • Черновцы +31...+33
  • Хмельницкий +31...+33
  • Луцк +31...+33
  • Ровно +30...+32
  • Житомир +34...+36
  • Винница +34...+36
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +33...+35
  • Черкассы +33...+35
  • Чернигов +33...+35
  • Сумы +33...+35
  • Полтава +33...+35
  • Днепр +34...+36
  • Запорожье +33...+35
  • Донецк +33...+35
  • Луганск +33...+35
  • Харьков +33...+35


Погода в Украине на 21 августа / Карта "Укргидрометцентра"