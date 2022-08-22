Жарко и очень солнечно: прогноз погоды в Украине на 23 августа

Погода в Украине во вторник, 23 августа, будет жаркой, сухой и солнечной. Только на Западе прогнозируют грозы.

Зонтик при выходе из дома рекомендуют взять жителям Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов и Ужгорода. Во всех остальных уголках Украины в течение дня светит солнце.

Обратите внимание Когда на Юге и Востоке Украины ослабнет удушающая жара: прогноз от синоптиков

Теплее всего будет на Востоке. В Харькове, Луганске и Донецке температура воздуха прогреется до +34 градусов. По данным синоптиков, на Западе будет немного прохладнее. Там обещают +27...+29 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко также отметила, что в День Государственного Флага в Украине сухо и жарко.

23 августа, в День Государственного Флага Украины, погода будет солнечной и жаркой. Особенность завтрашнего дня – сильный ветер юго-восточного направления будет завевать в восточных и центральных областях,

– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 23 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 23 августа / Фото Укргидрометцентра