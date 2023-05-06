Кроме похолодания, придут дожди: какой будет погода в Украине 7 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 7 мая, снова принесет похолодание чуть ли не в каждый уголок Украины. Существеннее всего оно будет на Западе государства.
Возвратятся и дожди в западные, а также Житомирскую и Винницкую области. Синоптики прогнозируют, что они будут умеренными, однако иногда будут перерастать в значительный дождь.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то она в воскресенье принесет прохладу. Так, на Западе она будет колебаться преимущественно в пределах от +8 до +12. Только в Закарпатской области столбики термометров будут фиксироваться на отметках +17...+19.
На Севера Украины по сравнению с предыдущим днем похолодание не будет значительным. Там украинцам следует ожидать температуру за окном в пределах +10…+13.
На Востоке 7 мая также похолодает на несколько градусов по сравнению с субботой. Там температура будет колебаться от +14 до +17.
Теплее всего в воскресенье будет на Юге государства. Там можно будет наслаждаться теплыми +16…+19. И только в Одесской области синоптики прогнозируют небольшие осадки.
Заметим, что в связи с похолоданием ночью в Украине, кроме западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Им присвоили первый уровень опасности, желтый. При этом сильные заморозки в воздухе ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Им присвоили II-й уровень опасности, оранжевый.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +11...+13
Ужгород – +17...+19
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16