Планы не изменились, – аналитики ISW назвали цель Кремля после захвата Луганщины

Несмотря на то, что мечты Кремля о "трехдневном захвате Киева" так и не осуществились, Россия не отказалась от идеи захвата всей Украины. Поэтому после оккупации Луганской области враг пойдет дальше.

О том, что Владимир Путин продолжает стремиться уничтожить суверенитет Украины и изменить режим, заявили аналитики американского Института изучения войны. Ведь недавно секретарь Совбеза России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента Кремля по поводу так называемой "спецоперации" в Украине.

Интересно В боях за Лисичанск и Северодонецк враг потерял по меньшей мере 7000 солдат, – Арестович

ISW о ситуации на фронте

Оккупационная армия продолжает наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска;

россияне пытаются продвигаться к западу от Лисичанска до Северска;

вероятно, захватчики хотят взять под контроль сельские дороги к юго-востоку от Бахмута. Это позволит им наступать на город с юга;

Вооруженные Силы Украины совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка;

российские войска продолжают ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области;

чтобы компенсировать потери, российское руководство проводит мобилизацию на оккупированных территориях.

Какая ситуация в Луганской области

Под контролем российской армии находятся уже все крупные населенные пункты Луганской области. Последним враг оккупировал Лисичанск. Кстати, в ISW считают, что потери, понесенные вражеским войском в городе, – неоправданны, ведь очень велики.

Несмотря на все, Луганщина еще держится. 5 июля глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что наши защитники отразили штурм врага в Белогоровке. Украинские военные продолжают защищать регион, чтобы основные силы ВСУ имели время и возможность строить защитные сооружения.

Гайдай уверен, что следующая после Луганщины цель россиян – Донецкая область. Сейчас правительство Украины контролирует 45% территории региона, враг хочет лишить Киев этого. Путинские солдаты уже начали массово перебрасывать технику в Донецкую область.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео